Keng nei Verfassung, kee Referendum, mä just eng Revisioun ... en Tëscheruff vum Nico Graf.

Den Tëscheruff vum Nico Graf

Et gëtt där Haiser dausender am Land, al Haiser, 60 Zentimeter déck Maueren, zwee oder dräi fiicht Kelleren, anzwousch e Rescht vun engem Bakuewen, en ugebaute Koustall riets a lénks e Schapp. Haiser aus dem virviregte Joerhonnert. Esou en Haus kann e richteg gutt a schéi renovéieren, vu Grond op restauréieren a weider dra wunnen. Et kann een dat Haus och ofrappen an eppes Fuschneies bauen, mat Isolatioun a Frigidaire, mat Solar-Heizung an Internet a wat weess ech Modernes - an dann doranner wunnen.

An et kann een awer och an an un dem ale Haus kniwwelen a fréckelen a rafistoléieren a koschteren a reparéieren a provisoresch retuschéieren – an herno huet een iergendeppes Verhonztes a wann ee Pech huet, da gëtt et Fiichtegkeet am Haus, e Rëss an de Maueren, d'Raim sinn enk an däischter an den Dach, nu jee, dicht ass anescht.

Genee an där Situatioun si mer elo mat der aler Verfassung – si ass aus der Postkutschenzäit - a wéi soll se mat Elektroautoen an Digitalisatioun eens ginn? Bonjour les dégâts.

A firwat dat Geknéchels? Ganz einfach: well déi eng ouni, déi aner net kënnen a well déi aner mat deenen engen net wëllen. D'CSV ass hei natierlech de grousse Problem-Bier. Si wëll net mat der Koalitioun en néidege Referendum verléieren; si wëll dee Referendum awer och net mat der Koalitioun gewannen - wéi géif dat och ausgesinn, déi Usurpatoren als seriö ze confirméieren. Wou kéime si dann do hin, si, déi grad behaapten, an der Oppositioun ukomm ze sinn?

Wéi néideg mer eng nei Verfassung bréichten, dat kann ee jo un 3 Beispiller aus dem rezente Passé studéieren.

Do war de Fall vum Grand-Duc, deen 2009 d'Euthanasiegesetz net ënnerschreiwe wollt. Am Fong war deen Ament d'Regierung zeréckgetrueden – der Verfassung no. A wat ass geschitt? Et gouf am Bësch gepaff a geknéchelt a konstitutionell gefléckt.

Circulez. Y a rien à voir.

Do war de Fall vum Récktrëtt Juncker 2013. Näischt war gereegelt. De JCJ huet annoncéiert, hie géif bei de Grand-Duc trëppelen, de Chamberpresident huet gebimmelt an et gouf Neiwahlen a jidfereen huet sech gewonnert, datt dat ouni Mësstrauensvote konnt geschéien.

Oder den aktuelle Fall vum grand-ducale Personal a vun de grand-ducale Finanzen. Hätte mer do prezis lignes de conduite bréicht een als Journalist net esou vill Rumeuren iwwer dem Grand-Duc seng Fra nozelauschteren.

Wat hu mer also? Keng koherent nei Verfassung. A kee Referendum doriwwer. An dat ass vläicht deen eenzege gudde Punkt an der aktueller Situatioun: kee Referendum heescht, datt all déi honorabel nationalistesch a klengbiergerlech Ressentimenter géint e néidegen neien Text net kënnen aus de Wieler erausgekëddelt ginn.

Wéinstens dat.

Fir de Rescht: wéi sot d'Giedel, also meng Groussmamm: et ass wéi et ass an et ass geschass. Zitat Giedel.