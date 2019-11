Dat geet aus engem Sondage ervir, deen d'Asti am Kader vun hirem 40. Anniversaire zesumme mat TNS Ilres gemaach huet. Méi wéi 1.000 Residentë goufe gefrot.

Analyséiert goufen ënnert anerem d'Walrecht an d'Nationalitéit. Eng vun de Konklusiounen ass, datt d'Prozedure fir d'Walrecht musse vereinfacht ginn.

52 Prozent vun de Befroten akzeptéieren, datt Auslänner d'Recht hunn, bei de Nationalwale wielen ze goen. TNS-Ilres n weis de Sondage eben, datt et eng Oppenheet bei deem Sujet gëtt. Besonnesch Lëtzebuerger hu Bedenke beim Walrecht. Et dierft net jiddwerengem zougestane ginn, dowéinst misst awer iwwer d'Konditiounen diskutéiert ginn.

Fir d'Auslänner representéieren d'Gemengen an d'Regierung d'Land am beschten. Ënnert anerem d'Gemengen, well d'Leit do wunnen an duerch hiert Engagement an engem Veräin méi eng Proximitéit fillen. De Befroten no misst ee fir d'Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien, déi lëtzebuergesch Liewensweis akzeptéieren, eng vun den dräi Landessproochen, dorënner Lëtzebuergesch, beherrsche kënnen.

Der Asti no wëlle sech d'auslännesche Residenten hei am Land wuelfillen. Donieft ginn et keng Tendenze vun Extremismus. D'Iddi ass et awer, d'Auslänner nach méi op de Goût ze brénge fir wielen ze goen.

D'Asti wëll an Zukunft nach méi op d'Interessie vun de Leit agoen.