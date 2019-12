E Sonndeg huet ee gesinn, wéi eng renaturéiert Péitruss kéint ausgesinn.

Wien haut um Bëtongs-Bord vun der Péitruss vun ënnen an der Semois-Strooss ënnert der Hollerecher Plaz erduerch Richtung Märel wollt trëppele goen, krut e Stréch duerch d'Rechnung gemaach.

Déi héchste Gummis-Stiwwelen an déi stäerkste Been hätten de Waassermasse kaum d'Stier kënne bidden. De Peegel vun der Baach, déi gemengerhand brav an disziplinéiert tëscht Gare an Uewerstad ënnerwee ass, war ongewinnt héich an d'Péitruss huet et esouguer fäerdegbruecht, am Gronn d'Uelzecht op verwurrelt a stiermesch Gedanken ze bréngen.

E Sonndeg war deemno méi wéi gewinnt lass am Dall a bei där Héicht vun der Baach kann ee sech besser virstellen, wéi et an der Péitruss ausgesäit, wann d'Baach bis renaturéiert ass. Dee Projet gëtt jo elo lancéiert.

Fir d'éischt gëtt d'Péitruss op der Grënnescher Säit aus dem Bett gelooss; d'Renaturéierung géint de Stroum geet an enger éischter Etapp bis bei d'Nei Bréck. Dat ass deen Deel, deen den Haaptsite vun der Gaardenexpo LUGA wäert sinn, der 'Luxembourg Urban Garden'. Déi mécht am Fréijoer 2023 hir Dieren op.

Héichwaasser an der Péitruss Onkommentéiert Bildmaterial.