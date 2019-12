Um Donneschdeg den Owend war de Jean Asselborn um Platto op der Tëlee, fir ënner anerem iwwert d'Zukunft vum Etienne Schneider an der LSAP ze schwätzen.

De Vizepremier, Wirtschafts- a Gesondheetsminister Etienne Schneider wëll jo aus der Regierung austrieden. Wéini dat de Fall soll sinn, ass nach net gewosst. Och de Jean Asselborn, deen aus der selwechter Partei kënnt wéi de Vizepremier, huet hei net méi Informatiounen.

"Ech mengen, d'Batterië sinn eidel, an dat muss ee respektéieren", sot de Jean Asselborn am RTL-Interview. Aktuell awer gëtt d'LSAP dobaussen esou duergestallt, wéi wa si an enger Schockstarre wier, well sech d'Situatioun ëm den Etienne Schneider schleeft.

Fir do erauszekommen, gëtt et fir den Ausseminister just eng Alternativ. Nach viru Chrëschtdag misst den Etienne Schneider en Datum fixéieren, wéini hien d'Regierung wéilt verloossen. Da kéint een an der Partei de Generalrot aberuffen, fir de Successeur vum aktuelle Wirtschafts- a Gesondheetsminister ze designéieren.

"Dat kann net Liichtmëssdag tranchéiert ginn, mä dat muss, mengen ech, nach dëst Joer tranchéiert ginn". Och ass et net am Interêt vum Etienne Schneider oder vun der Partei, fir datt sech dës Situatioun weider zitt an ee just negativ Commentairen doriwwer kritt, mengt de Jean Asselborn.

De Laurent Mosar war nach e Mëttwoch an der Chamber op d'Demissioun vum Etienne Schneider komm. Wat aktuell do géif lafen, wier en "onwierdegt Schauspill", esou den Deputéierte vun der CSV. "Et ass en onwierdegt Schauspill fir iech, an ech bedaueren iech do, léif Kolleege vun der LSAP. An et ass en onwierdegt Schauspill fir déi ganz politesch Welt. Well lauschtert emol, wat d'Leit dobausse soen iwwert den Här Schneider. Well et fält eis alleguerten op de Kapp".

Et stëmmt, seet dozou de Jean Asselborn, datt mer elo e Schlussstréch ënnert d'Situatioun mussen zéien, dat wéisst och den Etienne Schneider. An esou e Schlussstréch kritt ee just, wann ee vum Vizepremier e rapprochéierten Datum géif kréien. Aktuell ass d'Partei an enger Phas, wou ee paralyséiert ass, an do muss een erauskommen.

Ob d'Zukunft vum Etienne Schneider no der Politik gekuckt, sot den Ausseminister, datt den Etienne Schneider vill fir d'Lëtzebuerger Ekonomie gemaach huet an hien och eventuell do kéint eng Plaz fannen. Awer läit et net an der DNA vun der sozialistescher Aarbechterpartei, fir Leit an e Conseil d'administration ze nennen. An d'LSAP muss oppassen, datt een net an d'Situatioun vun der SPD kënnt mam fréiere Kanzler Schröder. Wann ee sensibel Posten am Ausland huet kënne Situatiounen entstoen, wourënner ee leide kann. An dat wëlle weder d'Partei nach den Etienne Schneider.

De Franz Fayot wier e méigleche Successeur fir de Poste vum Etienne Schneider. Esouwuel, wat d'Lëscht betrëfft, ma hien hätt och d'Kompetenze, mengt de Jean Asselborn. Datt d'Francine Closener Interessi hätt, Parteipresidentin ze ginn, wollt de Jean Asselborn elo net kommentéieren. Et wier elo fréi, fir driwwer ze schwätzen, grad, well eventuell och nach aner Leit un deem Posten interesséiert wieren.