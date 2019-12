Dëst huet de Vizepremier a Wirtschaftsminister en Donneschdegowend um RTL-Mikro confirméiert.

E Méindeg wëll de Wirtschaftsminister a Vizepremier Etienne Schneider iwwert seng Zukunft schwätzen. Dat op enger Pressekonferenz. En Donneschdegowend huet den Ausseminister Jean Asselborn am RTL-Interview jo gemengt, datt nach virun de Chrëschtdeeg eng Decisioun sollt falen, wéini den Etienne Schneider säi Poste verléisst. Den Ausseminister war do awer nach net iwwert alles informéiert, wéi et schéngt.

Audio: Etienne Schneider

E Méindeg soll ee gewuer ginn, wéi et mat him weider soll goen. Méi wollt den Etienne Schneider allerdéngs en Donneschdeg no der leschter Chamberseance vun dësem Joer net verroden.