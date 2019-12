Am 19. Joerhonnert si vill Lëtzebuerger a Brasilien ausgewandert. Mir hunn hir Nokomme besicht a mat hinnen iwwert hir Originne geschwat.

Am 19. Joerhonnert sinn eng ronn 300 Lëtzebuerger Famillje Richtung Brasilien ausgewandert. Vill vun hinne sinn ni a Südamerika ukomm. Ma haut liewen eng geschaten 30.000 bis 50.000 Mënschen a Brasilien, déi vu Lëtzebuerger Ofstamung sinn. Well bis Enn Dezember 2018 jiddereen, deen ee Virfar mat Lëtzebuerger Originnen hat, deen am Joer 1900 gelieft huet, déi Lëtzebuerger Nationalitéit konnt ufroen, hu vill brasilianesch Famillje Recherchë gemaach an erausfonnt, datt och si aus Lëtzebuerg kommen. Si hu sech am Staat Santa Catarina virun 150 Joer niddergelooss.

Eréischt virun e puer Joer hunn der vill erausfonnt, datt se net vun däitschen Immigranten ofstamen, mä vun Lëtzebuerger. Déi meescht gi ganz emotional mat hirer nei entdeckten Identitéit ëm a sinn houfreg, Lëtzebuerger Originnen ze hunn.

Serie Lëtzebuerger a Brasilien Famill Turnes Schwester Alphonsa Kuborn Famill Schappo/Kammers Famill Decker Maria Wilvert Kierfent zu Sao Pedro de Alcantara Karen Schwinden Honorar Konsulin Traditionellen Danz zu Luiz Alves Florianópolis, Staat Santa Catarina

