Si sollten eigentlech eng weider Offer nieft den traditionelle Crèchen a Maisons Relaise sinn. Virun engem Joer huet en neit Gesetz Mini-Crèchen agefouert.

Wéi den Numm et scho seet, sinn dëst eng Zort kleng Crèchen fir maximal 11 Kanner, déi vun op d'mannst zwee Betreier encadréiert ginn.

Allerdéngs hat dat neit Konzept bis ewell kee grousse Succès, mat nëmmen zwou Demanden, déi an deem Joer beim Ministère agaange sinn, fir en Agrément ze kréien.

Op Nofro heescht et vum Ministère, dass een am Gaange wier ze kucken, firwat den Interessi, eng Mini-Crèche opzemaachen, esou kleng ass an d'Gesetz deementspriechend nach eng Kéier wéilt op de Leescht huelen.