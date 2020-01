Et wier eng mouvementéiert Sëtzung gewiescht, esou den éischten Androck vun der CSV-Deputéierten Diane Adehm.

Dat sot si no der Reunioun vun der Budgetskontrollkommissioun e Méindeg de Mëtteg an der Chamber. D'Cour des Comptes huet hire Rapport iwwert d'Parteifinanzéierung virgestallt a bei der Piratepartei eng Rei Onreegelméissegkeeten thematiséiert, géint déi sech de Parteipresident, Sven Clement, vehement gewiert hätt. Eng dovu soll elo dem Parquet virgeluecht ginn.

AUDIO: Parteifinanzéierung / Rep. Maxime Gillen (14.1.2020)

Rieds geet vun enger Pub, déi anscheinend ouni dass d'Partei dat wousst, an engem Boulevard-Blietche publizéiert gouf. Problematesch war heibäi, dass se vun enger Entreprise gesponsert war, wéi de President vun de Piraten, Sven Clement, erkläert. Konkret geet et ëm den Ost-Kandidat Daniel Frères, vun deem eng Wal-Reklamm 2018 ni an de Partei-Konten verrechent gi wier.

Sven Clement: „D'Partei huet en Don en nature vun enger personne morale kritt. Eppes, wat ganz kloer am Gesetz verbueden ass, mä wat och penal Konsequenze ka mat sech bréngen. Do huet d'Kommissioun haut unanime, och mat menger Stëmm, decidéiert, fir de Rapport un de Parquet weiderzeleeden an dann ass et um Parquet, fir z'ermëttelen, wien do d'Intentioun hat, fir d'Gesetz ze briechen."

Dem Marc Baum vun déi Lénk no wier et wichteg, esou Affären net duerchgoen ze loossen.

Marc Baum: „Ech mengen, mir hunn zu Lëtzebuerg glécklecherweis ee vun deene strengste Gesetzer, nämlech, dass kommerziell Done verbuede sinn. A mir musse ganz gutt oppassen, dass dat net duerch esou Machenschaften, wéi déi doten, ënnerlaf gëtt."

Op alle Fall stinn d'Pirate relativ eleng do an dëser Affär. Dem Diane Adehm no, der Presidentin vun der Kommissioun, wieren déi aner sech alleguerten eens.

Diane Adehm: „Ech mengen, mir sinn eis alleguerten eens, mat der Cour des Comptes zesummen. Et ass just eng Partei, déi net domadder d'accord ass. An dat ass déi, ëm déi et hei geet."

Eng Léier, déi d'Piraten aus dëser Affär zéien, wier op alle Fall déi, fir an Zukunft dorop ze pochen, och Bons de commandes ze gesinn, ier bestallt gëtt, esou nach Sven Clement.

D’Cour des comptes schreift iwwerdeems och an hirem Rapport, dass verschidde Comptabilitéits-Dokumenter vun de Piraten ni bei hinnen ukomm wären.