D'KBL, d'Lëtzebuerger Privatbank déi 1949 gegrënnt gouf, ännert den Numm. Si heescht elo „Quintet“.

D'KBL gëtt et haut a 50 europäesche Länner.

Offiziellt Schreiwes

Aus KBL epb wird Quintet

Europaweit tätige Privatbankgruppe mit neuem Namen und Markenauftritt als Ausdruck ihres partnerschaftlichen Ansatzes in der Vermögensverwaltung

Luxemburg, 16. Januar 2020: KBL European Private Bankers, gegründet 1949 und in 50 Städten in ganz Europa aktiv, ist jetzt „Quintet“.

Der neue Name und die neue Corporate Identity, die heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, werden in einer Zeit eingeführt, in der die Gruppe bedeutende Investitionen tätigt, um unter anderem durch den Ausbau ihres Serviceangebots und ihrer globalen Reichweite ihr enormes Wachstumspotenzial zu erschliessen.

Die europaweit tätige Privatbankgruppe trägt den Namen „Quintet Private Bank“. KBL Luxembourg, die Privatbank in Luxemburg, wurde umbenannt in „Quintet Luxembourg“ und KBL España in „Quintet España“.

Die seit langem etablierten Tochtergesellschaften der Gruppe in anderen Märkten werden ihre Geschäfte weiterhin unter ihren bekannten Markennamen betreiben, jedoch mit dem Zusatz „A Quintet Private Bank“. Zu diesen Marken gehören Brown Shipley (Vereinigtes Königreich), InsingerGilissen (Niederlande), Merck Finck (Deutschland) und Puilaetco (Belgien und Luxemburg), deren bisheriger Name „Puilaetco Dewaay“ gekürzt wurde.

Überall dort, wo Quintet tätig ist, werden die Unternehmen eine gemeinsame Corporate Identity erhalten, die durch fünf ineinandergreifende Ringe symbolisiert wird. Inspiriert durch die universelle Anziehungskraft der Musik und den partnerschaftlichen Ansatz der Gruppe steht der Name für die fünf Sinne und die fünf Finger einer Hand und – durch die Zusammenführung der weiblichen Zahl zwei und der männlichen Zahl drei – auch für alle Menschen.

„Unser neuer Name sagt aus, wer wir als Unternehmen sind und wie wir den Menschen einen Mehrwert bieten“, erklärt Jakob Stott, CEO, Wealth Management. „Wie bei einem Musikensemble bringen wir verschiedene Standpunkte und vielfältige Sichtweisen zusammen, damit wir den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden und uns ihr Vertrauen verdienen, indem wir stets das Richtige für sie tun.“

„Quintet ist eine Privatbank für Menschen, die einen anderen Blick auf die Welt haben, und die einen Partner wie uns suchen, der sich dem Schutz und der Vermehrung ihres Vermögens verschrieben hat, als ob es sein eigenes wäre“, so Stott. „Durch die Kombination von Agilität und Sicherheit konzentrieren wir uns darauf, was für die Menschen und Familien, denen wir dienen, am wichtigsten ist, so dass sie in ein reicheres Leben investieren können, wie auch immer sie dies für sich definieren.“