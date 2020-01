Dës ganz Woch si keng Chamber-Sessiounen. Dat huet d'Conférence des Présidents e Mëttwoch de Moien decidéiert.

Um Dënschdeg gouf jo den Doud vum Eugène Berger an der Chamber annoncéiert. D'Sessioun gouf doropshi komplett opgehuewen. D'Sëtzunge fir de Rescht vun der Woch sinn ofgesot.

Den normale Programm leeft an der Woch vum 4. Februar. D'Aarbecht an de Chamberkommissiounen geet wéi virgesinn weider.

Et géif ee mat der Famill kucken, fir d'nächst Woch eng Trauerzeremonie z'organiséieren, sot de Chamberpresident Fernand Etgen e Mëttwoch de Moien:

"D'ganz Chamber ass nach ëmmer ganz bestierzt vun der schrecklecher Nouvelle vum Doud vum Eugène Berger. Ech mengen d'Chamber huet de Moien och d'Fändelen op Hallefmast gesat gehat. A mir hunn dann natierlech och decidéiert, datt dës Woch op Grond vun deenen Ëmstänn de Chamberprogramm ofgesot ass. Déi nächst Woch sinn och Reunioune vum Conseil de l'Europe, sou datt mer dann och keng vun deene Sitzunge kennen nohuelen. Sou datt deen normale Chamberprogramm de 4. Februar erëm wäert ulafen, ebe mat deene Punkte vum Ordre du jour déi dës Woch ausgefall sinn."

Iwwerdeems gouf decidéiert, datt de Mars di Bartolomeo President vun der Institutiounekommissioun gëtt.

Kuerzfristeg soll et eng Entrevue gi mam Staatsrot, fir sech iwwer d'Reform vun der Verfassung ze beroden.