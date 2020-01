Um Dënschdeg gouf den Doud vum Eugène Berger an der Chamber annoncéiert. D'Sessioun gouf doropshi komplett opgehuewen.

D’Parlamentarier hunn dem Eugène Berger a grousser Trauer geduecht. Et ass dem Fernand Etgen schwéier gefall, den Doud vu sengem Parteikolleeg z’annoncéieren. E puer Minutte virdrun hat den LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo d’Deputéiert an d’Bild gesat, wéi de Fernand Etgen opgestanen ass.

D'Annonce vum Chamberpresident Fernand Etgen No enger Gedenkminutt huet de Chamberpresident d'Sessioun ofgebrach.

Et ass mat groussem Leed an Trauer dass mir dem Eugène Berger fir ëmmer Äddi soen. Hien war net nëmmen en devouéierte Politiker a begaabte Sportler mee v.a. e gudde Mënsch an enke Partner. Mir drécke senger Famill an all deenen déi him no stoungen eis déifste Matgefill aus. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 21, 2020

D'Nouvelle war de leschten Donneschdeg, datt den DP-Fraktiounschef géing am Spidol op der Intensivstatioun leien, wéi d'Demokratesch Partei et an engem Schreiwes confirméiert hat.

Zënter de 90er Jore war den Eugène Berger politesch engagéiert. Seng Beruffscarrière als Schoulmeeschter an der Primärschoul zu Bierchem huet hien 1994 un den Nol gehaangen, well e fir d’Demokratesch Partei an d’Chamber gewielt gouf.

5 Joer méi spéit gouf hien op de Krautmaart zréckgewielt an an der Regierung Juncker-Polfer zum Staatssekretär fir Ëmwelt ernannt. No de Chamberwalen 2004 huet e säi Mandat missen opginn, allerdéngs just bis 2007 wéi hie fir den Henri Grethen an d’Parlament nogeréckelt ass.

Zënterhier souz den Eugène Berger onënnerbrach als Deputéierten um Krautmaart. Hie war ënner anerem President vun der parlamentarescher Edukatiounskommissioun, der Budgets- a Finanzkommissioun an och emol Budgetsrapporter. 2013 huet de fréiere Sportler vum Joer d’Funktioun vum Fraktiounspresident vun der DP iwwerholl, e Mandat, dat hien awer, wéi et bei de Liberalen ofgemaach gi war, 2021 un den Ost-Deputéierte Gilles Baum sollt oftrieden.

Den Eugène Berger war och Member vum Verwaltungsrot vun der CLT-Ufa.

Als rouegen awer oppene Politiker behält een den Eugène Berger an Erënnerung, een deen ëmmer fir d’Press disponibel war.

De verstuerwenen DP-Politiker war Papp vun engem Jong an engem Meedchen. Der Famill vum Eugène Berger eist häerzlechst Bäileed.

Hei ass d'Schreiwes vun der DP:

Eugène Berger

(1960-2020)

Mir hunn déi traureg Flicht Iech matzedeelen, datt den Eugène Berger, Fraktiounspresident vun der DP, Gemengeconseiller, fréiere Staatssekretär a begeeschterte Biergsteiger eis haut de Mëtteg verlooss huet. Seng Famill an d'Mënschen, déi him um Häerz louchen, ware bei him fir him Äddi ze soen.

Mam Eugène Berger verléisst eis een engagéierten an häerzleche Mënsch, dee sech vill Jore fir d'Wuel vu senge Matmënschen agesat huet.

D'DP-Fraktioun an d'Demokratesch Partei drécke senger Famill, Frënn a Bekannten hiert häerzlechst Bäileed aus.

An Trauer, D'DP-Fraktioun an d'Demokratesch Partei.