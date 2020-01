Et war ee schwéiere Moment, wéi de Chamberpresident Fernand Etgen den Doud vum DP-Fraktiounspresident Eugène Berger annoncéiert huet.

De Premier a Parteikolleeg vum Eugène Berger war zu Davos an der Schwäiz op dem Weltwirtschaftsforum. Hei krut de Xavier Bettel déi trauregt Noriicht vum Doud vu sengem Frënd.

Xavier Bettel (DP): Et ass eng schrecklech Noriicht, ech denke virun allem u seng Kanner, u seng Famill an och un eis Partei. Et ass eng Perséinlechkeet vun der Lëtzebuerger Politik, e Pilier vun der demokratescher Partei, fréiere Regierungsmember, Deputéierten, Fraktiounschef. Ech denken un all déi Leit, déi mat him geschafft hunn, mat him Passioun erlieft hunn. Et ass e schwéiere Moment fir eis alleguerten.

Iwwer laang Joren huet den Eugène Berger de Xavier Bettel begleet, war domadder och méi wéi just e Parteikolleeg. Domadder ass et net nëmmen eng politesch, mä och eng mënschlech Perte.

Xavier Bettel (DP): Selbstverständlech war et e politesche Kolleeg, mä och eng Persoun, mat där ech oft en Austausch hat, iwwer ganz vill Sujeten. Et war wichteg, als Premierminister mat de Fraktiounscheffen en Echange ze hunn an den Eugène war ëmmer een, dee gekuckt huet, fir no konstruktive Léisungen ze sichen

Et war e Mënsch, deen nogelauschtert huet, deen iwwerluecht huet, dee probéiert huet, Léisungen ze fannen. En hat vill Gedold mat mir an och deenen aneren. Et war e Mënsch, dee villes bewisen huet, am politeschen an am sportleche Beräich. Et war och een, dee sech fir d'Ëmwelt agesat huet, iert vill Leit sech iwwerhaapt dofir interesséiert hunn.

Och wann hie geet, bleift eng Erënnerung fir de Xavier Bettel. Et héiert een aus der Stëmm vum Premier eraus, datt och e Frënd hei gaangen ass.

Xavier Bettel (DP): Et ass méi, ewéi e Parteikolleeg, deen eis verlooss huet. Et ass virun allem eng engagéiert Persoun, déi ech vill appreciéiert hu fir déi Aarbecht, fir den Engagement an déi Konviktiounen, déi se hat. An der Politik Konviktiounen hunn a fir déi ze kämpfen, ass eppes ganz Wichteges. An all deene Jore goufen et Diskussiounen, Vertrauen a Momenter, wou ee wäit iwwer d'Politik Relatiounen opbaut.

Et ass mat groussem Leed an Trauer dass mir dem Eugène Berger fir ëmmer Äddi soen. Hien war net nëmmen en devouéierte Politiker a begaabte Sportler mee v.a. e gudde Mënsch an enke Partner. Mir drécke senger Famill an all deenen déi him no stoungen eis déifste Matgefill aus. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 21, 2020

Chamber ënnerbrach: Fraktiounscheffe reagéieren

Noruff vum Eugène Berger vum Roy Grotz

No der Annonce vum Doud vum Eugène Berger gouf en Dënschdeg de Mëtteg d’Chambersessioun direkt ënnerbrach. D’Deputéiert sinn an déiwer Trauer, dat ass dat Mannst, wat ee ka soen. Nëmme ganz wéineger wollten direkt eppes virum Mikro no der Plenière soen. Ze déif ass de Schock, datt den Eugène Berger vun eis gaangen ass. Och d’Ministere Dan Kersch an Etienne Schneider waren déif betraff.

Eenzeg d’Fraktiounscheffen an d’Piraten, déi mam Eugène Berger an der Presidentekonferenz souzen, hu reagéiert.

D’Martine Hansen (CSV): Et ass am Moment net, fir vill ze schwätzen. Mir sinn einfach traureg, mir si schockéiert. Mir hu jo scho gewosst, datt et him net géif gutt goen. Mir hunn awer net domadder gerechent, datt et him esou schlecht géif goen. Also wierklech mäi Bäileed un d'Famill an u seng Kolleegen. Mir traueren einfach. [...] Den Eugène Berger ass e Fraktiounspresident gewiescht, dee seng Partei mengen ech ëmmer mat voller Energie vertratt huet. Dofir hu mer och dacks Diskussioune gehat, well mer an der Oppositioun jo net onbedéngt ëmmer mateneen averstane waren. Hie war awer ee Mann, deen ni de Mann gespillt huet, mä ëm d'Saach diskutéiert huet, wéi et och sollt sinn. An esou wäert ech hien an Erënnerung halen.

Extrait Martine Hansen

Georges Engel (LSAP): Ech mengen, mir sinn alleguer zimmlech ënner Schock. Mir wossten, datt hien am Spidol géif leien, op der Intensivstatioun, datt et him net gutt géing goen. An eisen Informatiounen no ass scho virun e puer Deeg gesot ginn, datt et sech an den nächsten Deeg wäert entscheeden, wou et higeet. Mir sinn alleguer elo erschloen, et ass eng Nouvelle, déi keen erwaart hat. Mir haten alleguer gehofft, den Eugène géif nees op d'Been kommen an e géing erëm hei kënnen urappen. Dat ass leider net de Fall a mir sinn alleguer ganz traureg. [...] Ech hunn den Eugène an Erënnerung, wéi ech hien 1992 oder 1993 fir déi éischte Kéier kennegeléiert hunn. Do ass hien an d'Gemeng Suessem komm mat engem Video an enger Dia-Show, wéi hien op de Mount Everest geklomme war. Do hunn ech hie kennegeléiert a war faszinéiert vu senger Performance a faszinéiert och vum Mënsch Eugène Berger, deen do eng ausseruerdentlech Leeschtung vollbruecht huet. Dono hunn ech hien hei kennegeléiert als Politiker, dee seng Aarbecht mat Leif a Séil a mat ganz vill Engagement gemaach huet. Et war een, dee sech fir déi Cause agesat huet, fir déi hie stoung. En DP-Politiker, deen dat mat Leif a Séil gelieft huet.

Extrait Georges Engel

Josée Lorsché (Déi Gréng): Ech mengen, ech schwätzen am Numm vun alle Kolleegen a Kolleeginnen. An esou Momenter gëtt engem bewosst, datt d'Politik net alles ass an datt mer all Mënsche sinn an ënnert dem Stréch mussen zesummenhalen. Ech sinn immens frou iwwert d'Solidaritéit, déi haut hei erëm ze spiere war. Och déi Frëndschaft, déi ënnert den Deputéierte besteet, wann et ëm d'Liewe geet. An ëm d'Zesummenhalt an der Politik. [...] Den Eugène Berger war e Frënd vu mer, well hien och e Sportler war. Ech kennen hie scho ganz laang an hunn hien ëmmer bewonnert fir seng Kraaft an Ausdauer. Op der aner Säit hat ech och emol d'Gefill, datt hie gären emol eleng war. Ech hat elo net esou ganz vill Kontakt mat him, well ech hien elo net wollt kontaktéieren, fir ze soen "Mir mussen elo méi Frënn ginn, well mer Fraktiounscheffe sinn". Ech hunn him seng Fräiheet gelooss, wéi hie mir meng. Et war reng politesch, wéi mir zesummegeschafft hunn.

Extrait Josée Lorsché

Sven Clement (Piraten): Ech mengen, et ass e Schock. Hien ass net den éischten Deputéierten, deen am Exercice vu senger Funktioun d'Liewe léisst. Mä et ass awer, wann een dat quasi live materlieft, ëmsou méi schlëmm. Ech mengen den Eugène Berger war en engagéierte Politiker, dee sech och net gescheit huet, de Konflikt heiansdo ze sichen, mä deen awer ëmmer konsensuell probéiert huet, ze bleiwen. Déi éischt Reaktioun ass u sech, u seng Kanner ze denken, déi haut net nëmmen e Politiker, mä e Papp verluer hunn. An un déi ganz Famill, déi mengen ech haut ënner Schock steet a vläicht och net direkt versteet, firwat. Mä déi awer sécherlech wäert den Eugène an Erënnerung behalen an och net esou séier vergiessen.

Extrait Sven Clement

Vun de DP wollt verständlecherweis kee reagéieren. Déi huet zesummen am Grupp d’Chamber verlooss, fir sech an de Fraktiousraim ze gesinn.

Et war just d'Annonce, datt de Gilles Baum bis op Weideres d'Funktioun vum DP-Fraktiounschef wäert iwwerhuelen. Um 10 Auer e Mëttwoch trëfft hie sech an der Conférence des présidents mat den anere Fraktiounscheffen. Do entscheet sech, wéi et den Dag selwer an der Chamber weidergeet.

Noruff op Eugène Berger vum Chefredakter vum Radio Roy Grotz



Mam Eugène Berger ass e Politiker verscheet, dee fir seng liberal Iwwerzeegungen agestanen ass, an dee pragmatesch, geplangt an iwwerluecht u seng Projeten erugaangen ass. Genee sou wéi u säin Hobby, d'Klammen, war e Ressourcement an eng Beräicherung fir hien.

Et war haut fir d'zweete Kéier, datt ech an esou betraffen, schockéiert Gesiichter an der Chamber gekuckt hunn, bannent nëmmen e puer Joer. Nom stënterlechen Doud vum Camille Gira, dann dëse Mëttwoch d'Annonce, datt den Eugène Berger verscheet ass a jiddwereen ass sech nees bewosst ginn, wéi endlech d'Liewen ass a wéi séier een e Kolleeg oder Frënd muss kënne goe loossen.

Wéi ech den Eugène Berger fir d'lescht perséinlech länger begéint hunn, et war fir d'Rentrée, huet hien e bësse vu senge politesche Projete verzielt. E bëssen iwwert dat, wat an der Chamber usteet, och iwwert de Schlag vum Felix Braz a seng Kanner, op déi hien houfereg war, mä an der Haaptsaach iwwert seng Passioun: d'Klammen an d'Bierger.

Dat war säi Liewen: fräi sinn, onofhängeg, fräi am Geescht, mä fest an de Konviktiounen, esou huet hie gelieft, esou huet hien debattéiert, och alt méi hefteg, an esou ass hie säi Wee gaangen. E Wee, deen ëmmer an d'Héichte sollt goen. Ee Wee, deen dacks op engem Sommet um Enn war, mä u sech ass en jo ni um Enn, dee Wee, de Liewenswee vläicht, wann ee midd ass, oder wëll opginn. Dat wollt den Eugène Berger ni an duerfir hat hien och ëmmer nees Projeten, déi hie sollten weiderbréngen, mä och d'Gesellschaft e Stéck méi fräi a gerecht maachen. Dat war seng Iwwerzeegung fir Politik ze maachen.

Dës perséinlech Konviktioun, dat Astoe fir Idealer, mä och d'Striewe perséinlech Limitten ze depasséieren, hunn den Eugène Berger ausgemaach a wäerten och d'Erënnerung un hien ausmaachen. Den Eugène war en disponibelen, e kompetitive Mënsch, dee konnt nolauschteren a gehollef huet, wann hie gefrot gouf.

Mat him geet e groussen aus der Liberaler Famill. Ee Leader. Seng Sherpaen, déi hien eleng léisst, sinn haut betraff, mä wäerten op senge Spuere weidergoen.