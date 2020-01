Bis Juli muss Arcelor Mittal de komplette Commodo-Dossier agereecht hunn. An deem Kader ass e Mëttwoch och d'Ëmweltkommissioun an der Chamber zesummekomm.

"Et ass e komplexe Site an e komplexen Dossier" - do waren sech d'Deputéiert an der Ëmweltkommissioun vun der Chamber e Mëttwoch eens, nodeems déi zoustänneg Ministesch Carole Dieschbourg hinnen Informatiounen iwwert de sougenannten "Crassier" vun Déifferdeng ginn huet. Een Deel vun der Deponie huet keng Autorisatioun. Bis Juli muss Arcelor Mittal de komplette Commodo-Dossier agereecht hunn. D'Fro op Arcelor sech bis ewell méi konnt eraus huele wéi aner Betriber, ass och an der Chamber opkomm.

Crassier Déifferdeng - Reportage Claudia Kollwelter

D'CSV-Deputéiert Martine Hansen ass der Meenung, datt ee méi kulant ass: "Well wann iergendwou op engem privaten Terrain oder soss vläicht bei engem méi klenge Betrib, Saache géifen deponéiert ginn, déi net autoriséiert wieren, ech mengen da géif méi séier agéiert ginn."

Iwwer Joerzéngten hätt Arcelor Mittal sech Saachen erlaabt, kritiséiert den Deputéierte vun déi Lénk, David Wagener: "Well et geet jo och drëms, datt Arcelor dat net onbedéngt als Deponie ugesäit, mee als eng produktiounsintern Anlag. Dat ass hir Interpretatioun vum Gesetz."

Dem DP-Deputéierte Gusty Graas no kéint een net bestreiden, datt den Drock op Arcelor an de 60er a 70er Jore manner grouss war: "Mee et muss een awer soen: Mir liewen an enger anerer Zäit, et mussen awer elo vläicht aner Attitüden ageholl ginn an dofir mussen déi Kontrollen an Zukunft verstäerkt ginn, onofhängeg vum Numm vun der Entreprise."

Wann bis all d'Donnéeën zesumme wiere géif ee kucken op et eng legal Basis ka ginn, betount d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. An do géif Arcelor nämmlecht wéi al aner Betrib behandelt ginn: "Si mussen eis déi néideg Donnéeë liwweren, fir eis Decisioun kënnen ze huelen. Wann mer all d'Donnéeën hunn an et an eise legale Kader passt, da kréien se eng Autorisatioun, wann net, dann net. Dat ass esou hei zu Lëtzebuerg, all Betrib gëtt selwecht behandelt."

An dësem Fall géing de Prinzip vum "Pollueur-payeur" gëllen - heescht deen dee verknascht muss d'Etüden an alles wat domat zesummen hänkt bezuelen - dat huet d'Ëmweltministesch nach ënnerstrach.