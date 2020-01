D'Retarden erkläert de Minister Schneider ënnert anerem mat neien techneschen Exigenzen, déi fir d'Südspidol gefrot sinn.

3 Joer Retard fir e Bauprojet - u sech näischt Spezielles..., an awer: net 2023 mee eréischt Mëtt 2026 soll d'Südspidol zu Esch opgoen, dat confirméiert de Gesondheetsminister Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro vum Parteikolleeg Mars Di Bartolomeo.

De Staat leet 80% vun de Käschte bäi, déi solle sech global op 540 Millioune chiffréieren - trotz dem Retard soll sech näischt un de Käschten änneren - beim Vott iwwert d'Finanzéierungsgesetz virun 2 Joer an der Chamber war d'580-Better-Spidol als historesche Mammutprojet fir de Minett bezeechent ginn.

D'néideg Terrainen a Parzelle beim Rond-point Raemerich zu Esch sinn opkaaft - am September dëst Joer soll de Chantier ulafen, an der éischter Hallschent d'nächst Joer sollen d'Baggere rullen.

Fir de Chantier hate jo och eng 130 Parzelle kleng Gäert missten op Elsebrich geraumt ginn, dës Aktioun gouf dëse Mount ofgeschloss.

D'Retarden erkläert de Minister Schneider mat neien techneschen Exigenzen, déi fir d'Südspidol gefrot sinn, grad wéi d'Upasse vun de Pläng un d'neit Spidolsgesetz vun 2018.

Eng Inzidenz huet de Retard vum Chantier Südspidol awer: u sech leeft nämlech d'Geneemegung fir d'Nidderkuerer Spidol 2025 aus, well dann dat neit Spidol awer nach net fäerdeg ass, muss hei eng Verlängerung vun der CHEM-Direktioun beim Ministère gefrot ginn. Déi entspriechend strukturell Adaptatiounen am Spidol zu Nidderkuer, fir dem Spidolsgesetz gerecht ze ginn, sinn am Gaang.

Wann d'Südspidol da bis a 6 Joer operationell ass, plënneren d'Spideeler vun Esch, Nidderkuer an Diddeleng zesummen op de Site Elsebrich op Esch-Belval, wou dann och de Centre Baclesse ënnerbruecht gëtt.