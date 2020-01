E soll eng 90 Säiten hunn an dem Staatschef e Samschdeg presentéiert gi sinn, de Waringo-Rapport iwwert de Fonctionnement vum Haff.

De Chamberpresident Fernand Etgen huet e Méindeg am spéide Moien am Gespréich mam Eric Ewald op d'Schreiwes vum Grand-Duc reagéiert. Hie präziséiert, dass d'Chamber de Moment nach net kontaktéiert gi wier an d'Chambergremien och nach net ofchecke konnten, wéi hir Virgoensweis wier.

Et wier nach ze verfréit, an där Hisiicht eppes ze soen. Et géif ee weder den Inhalt vum Rapport kennen, nach d'Missioun vum Här Waringo.

Zu der Kommunikatioun vun der Cour Grand-Ducale war et nach d'Ausso vum Chamberpresident, dass déi atypesch ass. Weider dorop agoen, wollt de Fernand Etgen awer net.

Et misst een op de Waringo-Rapport waarden, deen dann "à tête reposée" liesen an d'Konklusiounen doraus zéien. Dat war eng éischt Reaktioun e Méindeg am spéide Moien vun der CSV-Fraktiounschefin Martine Hansen. D'Fro, ob iwwert dee Rapport just an enger Kommissioun oder am Plenum vun der Chamber sollt diskutéiert ginn, kéint och eréischt dono beäntwert ginn.

De Grand-Duc stellt sech hannert d'Engagementer vu senger Fra, déi esou net zur Diskussioun stinn, sou nach d'Martine Hansen zum Communiqué vum Staatschef. Et ginn de Moment nach keng kloer Reegelen, déi kloer Reegele musse kommen. Si ass der Meenung, dass de Rapport op déi Fro wäert eng Léisung hunn. Et hätt ee vollt Vertrauen an den Här Waringo.

De Weekend iwwer hätt een allzäit keng Informatiounen aus dem Waringo-Rapport kritt, wéi d'CSV-Politikerin nach betount.