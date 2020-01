De Grand-Duc stellt sech also inconditionnel hannert seng Fra an hannert hir benevole Engagementer. Dat an engem Schreiwes, deen et an dëser Form nach net vum Haff ginn ass ... de Roy Grotz probéiert, tëscht den Zeilen ze liesen ...

a fänkt mat der Plaz un, wou dëse Message, well dat ass et, e perséinleche Message vum Grand-Duc u säi Vollek, verfaasst gouf. Zu Genève op der Intensivstatioun vun engem Spidol, wou de Brudder vun der Grande-Duchesse grad medezinesch betreit gëtt.

Tëscheruff vum Roy Grotz (27.1.2020)

Eng Plaz, wou e Sonndeg och sécher d'Grande-Duchesse dobäi war an hirem Mann och sécherlech sot, wéi vill déi rezent Accusatiounen an d'Fokusséierung op hir Persoun eppes ausmaachen... et geet wuel absënns ëm e Land-Artikel, wouranner am Kader vum Waringo-Rapport vun SOS-Appelle vum Haff, mä och enger Omerta Rieds geet an dann och geschriwwe gëtt, datt - ech zitéieren aus dem Artikel - "kee méi Accès op d'Maria Teresa huet, sou datt si géif maachen, wat se wëll".

Datt dës blesséiert huet, an datt déi ganz groussherzoglecher Famill dorënner leit, wéi mer e Méindeg liesen, kann ee sech virstellen. Ech stelle mer awer d'Fro, ob esou en emotionelle Message zu dësem Ament, wou doriwwer geschwat gëtt, wéini a wou de Waringo-Rapport wäert public gemaach ginn, hëllefräich ass an net éischter als Verdeedegung virun der Beschëllegung u sech verfaasst gouf?

Datt de Grand-Duc keen aneren Choix hat, wéi z'acceptéieren, datt de Staatsminister zesumme mat de Vize-Premiere Schneider a Braz virstelleg gouf, fir d'Verfaasse vun engem Rapport z'annoncéieren, schéngt mer genee esou kloer - e Refus wier jo net denkbar gewiescht.

Datt par contre, wéi am Schreiwes vun e Méindeg steet, d'Grande-Duchesse net emol d'Recht kritt hätt, fir sech selwer ze verdeedegen, stëmmt esou net: notamment aus eiser Redaktioun gouf et um Freideg, de 17. Januar esou eng offiziell Demande, déi refuséiert gouf, mä d'journalistesch Offer steet natierlech nach ëmmer.

Iwwert de Contenu vum Schreiwes vum Grand-Duc kann ee gedeelter Meenung sinn, jidderengem seng Aart a Weis, fir sech matzedeelen. Mir behalen ënnert anerem zeréck, datt en Trounwiessel net fir haut a muer ass, mä vun engem "Souverain" erwaarden ech mer eng souverän Haltung. An hätt mer ergo erwaart, datt de Staatschef op de Rapport u sech ze schwätze kéim an net op Accusatiounen - op fondéiert oder net - géint seng Fra - domat weist de Grand-Duc seng Loyalitéit, dat éiert hien, mä se geet sécher net duer, fir e Feier z'erstécken, dat um Brennen ass, an nëmmen duerch Fakten an Tatsaache ka geläscht ginn. An op déi waarde mer - och dat mécht eng modern konstitutionell Monarchie am Déngscht vu Land a Leit aus, och dat ass d'Bedeitung vum: je maintiendrai am Joer 2020!