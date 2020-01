Et ass d'Confirmatioun vun den RTL-Informatiounen, datt de Jeannot Waringo säi Rapport iwwert den Haff ofgeschloss an un de Premier iwwerreecht huet.

An engem ganz perséinleche Communiqué vum Haff heescht et e Méindeg de Moien, datt de Grand-Duc sech vum Krankebett vun sengem Schwoer zu Genf un d'Vollek adresséiert, e Schreiwes, an deem sech de Staatschef freet, firwat seng Fra, d'Grande-Duchesse, attackéiert gëtt a firwat Si net d'Recht kréich, fir sech selwer ze verdeedegen.

Hien hätt de Wonsch vum Premier no Oppenheet, Transparenz a Modernitéit acceptéiert, accuséiert awer d'Medien, déi schonn am Virfeld iwwer d'Ausféiere vun dëser Missioun geschriwwen hätten.

Da schreift de Grand-Duc, datt hien houfereg iwwer d'Engagementer vu senger Fra wier, mä och iwwer d'Intelligenz an d'Energie, déi sech an hiren Handlunge géif beweisen. Hie präziséiert, datt hien a seng Fra och weider wäerten do sinn, fir de Lëtzebuerger ze déngen. Elo wier et wichteg, et och der ierfgroussherzoglecher Koppel et z'erméiglechen déi schéi Joren als Ierwen ze genéissen.

PDF: Schreiwes vum Grand-Duc op Lëtzebuergesch

Souwäit also zu engem perséinleche Message, deen een an dëser Form net vum Haff gewinnt ass, dëst nieft Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch och op Spuenesch.

PDF: Schreiwes vum Grand-Duc op Franséisch

PDF: Schreiwes vum Grand-Duc op Englesch

PDF: Schreiwes vum Grand-Duc op Spuenesch

Praktesch oder konkret Suitten?



Am Juni d'lescht Joer hat de fréieren IGF-Direkter Jeannot Waringo säi Rapport iwwert den interne Fonctionnement vum Haff lancéiert, nodeems de Premier hien domat chargéiert hat. Haaptzil war et, en Aperçu iwwert d'Fraise vum Haff ze kréien, notamment déi, déi d'Personalkäschten ausmaachen. Ënnersicht gouf awer och d'Gestioun vum Personal, dat beim Haff ugestallt ass.

De Luc Frieden hat e Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich gesot, et misst ee bei den Diskussiounen ëm de Rapport 2 Saachen auserneenhalen. Et géing ëm d'Astellungspolitik vum Haff goen an net ëm d'Monarchie en tant que tel an et wär net d'Aufgab vum Rapport, fir Stellung ze huelen zur Positioun vun der Monarchie an eiser Gesellschaft.

Background am Gespréich mam Luc Frieden

Wéi eng praktesch oder konkret Suitten de Waringo-Rapport op den administrative Fonctionnement bannent der "Cour" huet, gëtt net thematiséiert. Et bleift am Schreiwes u sech reng bei der Roll, respektiv den Accusatiounen, déi an der Press zirkuléiert waren. Nach ass net offiziell gewosst, wéi eng Suite de Rapport kréie wäert.

Op eis Nofro hin, hat et nom Regierungsrot vum Xavier Bettel just geheescht, datt hie mam Rapport wäert an d'Chamber goen. Deemno wäert de Waringo-Rapport also ëffentlech gemaach ginn.

Wéini dat ass an a wéi enger Form dat geschitt, ass nach net kloer. Méiglech ass eng Presentatioun am Büro vun der Chamber, respektiv och an enger vun de Kommissiounen.

Schonn am Virfeld hat et geheescht, dass eventuell Propositioune an de Budgetsprojet 2021 sollen afléissen. 10,6 Milliounen Euro si jo fir dëst Joer fir den Haff am Staatsbudget festgehale ginn.