© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis ; n.c. ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis ; n.c. ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis ; n.c. ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.)Pierre Gramegna, ministre des Finances ;S.A.R. le Grand-Duc héritier ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis ; n.c. ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) Pierre Gramegna, ministre des Finances ; S.A.R. le Grand-Duc héritier ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis ; n.c. ; n.c. ; n.c. ; Mario Grotz, président du Conseil de gérance, Luxinnovation / chargé de la Direction générale recherche, propriété intellectuelle et Nouvelles technologies, ministère de l'Économie © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) Pierre Gramegna, ministre des Finances ; S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Elisabeth Cardoso, ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg aux Émirats arabes unis ;cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis ; n.c. ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis ; S.A.R. le Grand-Duc héritier © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Départ du déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; n.c. ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Départ du déjeuner offert par le cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis (de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la tolérance des Émirats arabes unis ; n.c. ; n.c. © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Accueil de S.A.R. le Grand-Duc et du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider (de g. à dr.) Mohammed NaserAl Ahbabi, genera director of the UAE space agency ; S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Accueil de S.A.R. le Grand-Duc et du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider (de g. à dr.) Mohammed NaserAl Ahbabi, genera director of the UAE space agency ; S.A.R. le Grand-Duc héritier © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Accueil de S.A.R. le Grand-Duc et du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider (de g. à dr.) Mohammed NaserAl Ahbabi, genera director of the UAE space agency ; S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Accueil de S.A.R. le Grand-Duc et du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider (de g. à dr.) Mohammed NaserAl Ahbabi, genera director of the UAE space agency ; S.A.R. le Grand-Duc héritier © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Entrevue du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, avec le Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis (de g. à dr.) Juma Al Mamli, IT director ADGM ; Mohammed NaserAl Ahbabi, genera director of the UAE space agency ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis ; S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Accueil de S.A.R. le Grand-Duc et du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider Sheikha Al Maskari, maître de cérémonie © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Accueil de S.A.R. le Grand-Duc et du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Accueil de S.A.R. le Grand-Duc et du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Accueil de S.A.R. le Grand-Duc et du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Elisabeth Cardoso, ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg aux Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours d'ouverture par Juma Al Mali, IT director (ADGM) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours d'ouverture par Juma Al Mali, IT director (ADGM) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours d'ouverture par Juma Al Mali, IT director (ADGM) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours du Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours du Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours du Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Illustration © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Discours du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Présentation de l'Agence spatiale - Remise de cadeaux (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Présentation de l'Agence spatiale - Remise de cadeaux (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Présentation de l'Agence spatiale - Remise de cadeaux (de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Présentation de l'Agence spatiale - Remise de cadeaux (de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Abou Dhabi Global Market (ADGM) - Séminaire spatial - Présentation de l'Agence spatiale - Photo de groupe (de g. à dr.) n.c. ; Loïc Bertoli, chef de mission adjoint à l'ambassade du Luxembourg à Abou Dhabi, directeur exécutif du Luxembourg Trade and Investment Office (LTIO) et commissaire général adjoint du Luxembourg auprès de l'Expo 2020 Dubaï ; Elisabeth Cardoso, ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg aux Émirats arabes unis ; Mario Grotz, président du Conseil de gérance, Luxinnovation / chargé de la Direction générale recherche, propriété intellectuelle et Nouvelles technologies, ministère de l'Économie ; Juma Al Mali, IT director (ADGM) ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; S.A.R. le Grand-Duc héritier ; Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État pour l'Enseignement supérieur et président de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis ; Pierre Gramegna, ministre des Finances ; Mohammed NaserAl Ahbabi, genera director of the UAE space agency ; Daniel Da Cruz, chargé de la Direction générale Promotion du commerce extérieur et des investissements, ministère de l'Économie ; n.c. ; n.c. © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

(de g. à dr.) sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) ; S.A.R. le Grand-Duc héritier © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) - Départ © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) - Départ © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Visite de courtoisie auprès du prince héritier d'Abou Dhabi et vice-commandant des forces armées émiriennes, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ) - Départ © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Illustration © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Visite guidée du Louvre Abou Dhabi en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier et du ministre des Finances, Pierre Gramegna © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Louvre Abou Dhabi - Illustration © © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés

Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Mario Grotz, président du Conseil de gérance, Luxinnovation / chargé de la Direction générale recherche, propriété intellectuelle et Nouvelles technologies, ministère de l'Économie ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Daniel Da Cruz, chargé de la Direction générale Promotion du commerce extérieur et des investissements, ministère de l'Économie ; Loïc Bertoli, chef de mission adjoint à l'ambassade du Luxembourg à Abou Dhabi, directeur exécutif du Luxembourg Trade and Investment Office (LTIO) et commissaire général adjoint du Luxembourg auprès de l'Expo 2020 Dubaï ; Saeed Al Gergawi, responsable de la Dubaï Future Academy ; Adil ElYacoubi, chief strategy officer - Dubai Future Foundation ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Adil ElYacoubi, chief strategy officer - Dubai Future Foundation ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Daniel Da Cruz, chargé de la Direction générale Promotion du commerce extérieur et des investissements, ministère de l'Économie ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Mario Grotz, président du Conseil de gérance, Luxinnovation / chargé de la Direction générale recherche, propriété intellectuelle et Nouvelles technologies, ministère de l'Économie ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Mario Grotz, président du Conseil de gérance, Luxinnovation / chargé de la Direction générale recherche, propriété intellectuelle et Nouvelles technologies, ministère de l'Économie ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé

(de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Nada Al Turifi, senior executive de la Dubai Future Foundation ; Loïc Bertoli, chef de mission adjoint à l'ambassade du Luxembourg à Abou Dhabi, directeur exécutif du Luxembourg Trade and Investment Office (LTIO) et commissaire général adjoint du Luxembourg auprès de l'Expo 2020 Dubaï ; Daniel Da Cruz, chargé de la Direction générale Promotion du commerce extérieur et des investissements, ministère de l'Économie ; Sabrina Amiar, attachée, commerce et économie, Luxembourg Trade and Investment Office (LTIO) ; Mario Grotz, président du Conseil de gérance, Luxinnovation / chargé de la Direction générale recherche, propriété intellectuelle et Nouvelles technologies, ministère de l'Économie ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation ; Maha Al Mezaina, responsable Area 2071 de la Dubai Future Foundation ; Adil ElYacoubi, chief strategy officer - Dubai Future Foundation ; Marc Scheer, secrétaire général du GIE Luxembourg@Expo 2020 Dubaï, conseiller, Direction générale Promotion du commerce extérieur et des investissements, ministère de l'Économie ; Mohammed Al Wari, project manager de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Mario Grotz, président du Conseil de gérance, Luxinnovation / chargé de la Direction générale recherche, propriété intellectuelle et Nouvelles technologies, ministère de l'Économie ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation ; Maha AlMezaina, responsable Area 2071 -Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation

(de g. à dr.) Marc Scheer, secrétaire général du GIE Luxembourg@Expo 2020 Dubaï, conseiller, Direction générale Promotion du commerce extérieur et des investissements, ministère de l'Économie ; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé ; Adil ElYacoubi, chief strategy officer - Dubai Future Foundation ; Khalfan Belhoul, CEO de la Dubai Future Foundation