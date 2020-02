Den ESA-Direkter Jan Wörner huet um Sonndeg an engem Interview mat der Plattform Space Intel Report ugedeit, datt hie säi Mandat net bis op en Enn féiert.

Esou misst relativ séier ee neien Direkter fir d'Europäesch Weltraumagence fonnt ginn. Den Etienne Schneider ass interesseiert un dësem Posten, ma hie sot awer, datt sech d'ESA misst reforméieren a moderniséieren. Am Hannergrond lafen den Ament schonn éischt Gespréicher. Ma dem Lëtzebuerger säi Numm ass aktuell net deen eenzegen, deen zirkuléiert.

Méiglech Kandidaten

Nimm wéi dee vum Jean-Yves Le Gall, den aktuellen Direkter vun der Franséischer Weltraumagence oder de Roberto Battiston, fréieren Direkter vun der Italienescher Weltraumagence zirkuléieren. Och dem spueneschen Astronaut a Minister fir Wëssenschaft Pedro Duque gi Chance fir dee Posten zougeschriwwen.

Gewéinlech sinn et déi grouss ESA-Natioune Frankräich, Däitschland, Italien a Groussbritannien, déi den Direkter stellen. Ma virop déi méi kleng Staate kéinten e Lëtzebuerger Kandidat ënnerstëtzen.

De Jan Wörner sollt nach bis Juni 2021 un der Spëtzt vun der ESA bleiwen, gewéinlech gëtt ee Joer virdrun de Successeur genannt. Ma hannert de Kulisse vun der Europäescher Weltraumagence ass ze héieren, datt de Jan Wörner säi Mandat éischter wëll néier leen, an dat scho méi laang wëlles gehat hätt.

Nach leschten Oktober war den Etienne Schneider am Astronautenzenter zu Köln, wou et och ee längert Gespréich tëscht dem Jan Wörner an dem Lëtzebuerger Wirtschaftsminister gouf.