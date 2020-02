De Maart fir ëmmer méi liicht Satellitte wiisst. Mat "Gradel" ass eng Lëtzebuerger Entreprise am Weltraummarché aktiv.

De Maart fir ëmmer méi liicht Satellitte wiisst. D'Entreprise "Gradel" zu Munneref schafft zënter annerhallwem Joer mat enger däitscher Firma zesummen an entwéckelt mat hinnen ultraliicht Materialie fir de Weltraummarché. An där Industrie spillt d’Gewiicht nämlech eng wichteg Roll. Vill Experte beschäftege sech aktuell mam Sujet.

De Bau vun ultraliichtem Material steet an der Raumfaart am Mëttelpunkt, well d’Gewiicht vill Sue kascht. Aktuell leien d’Käschte pro Kilogramm Gewiicht, déi an de Weltraum befërdert ginn, bei ronn 5.000 Euro. De Liichtbau dréit dozou bäi, d’Notze vun der Rakéit ze optimiséieren. Domadder loosse sech pro Start méi Satellitten an den All bréngen. Donieft gëtt Sprit agespuert.

Déi gréissten Erausfuerderung fir d’Lëtzebuerger Entreprise "Gradel" ass et, d’Clienten ewéi Satellitten-Bedreiwer dovunner z’iwwerzeegen, déi nei Liichtbau-Technologien anzesetzen. Aktuell besteet d’Demande fir Liichtbau zu bezuelbare Präisser unzebidden, heescht et. De russesche Kosmonaut Anton Schkaplerow war bis ewell 3 Mol op der internationaler Raumstatioun ISS. Fir d’lescht 2017. Hie fënnt et wichteg, datt an Zukunft méi liicht Materialien an de Weltraum befërdert ginn. Virun allem wéinst de Käschten.

Den US-Präsident Donald Trump hat rezent opgeruff, eng nei amerikanesch Mound-Missioun op de Mars ze finanzéieren. Domadder wieren d’USA déi éischt Natioun op deem Planéit. Ma och Russland ass dorunner intresséiert. Well dat awer deier kascht, wier et besser, datt e puer Natiounen zesummen eropfueren, huet den Anton Schkaplerow wësse gedoen.