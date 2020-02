Fir vun de fossillen Energien fort ze kommen, solle Bornen opgestallt ginn, mat deenen een den Elektroauto méi séier luede kann.

Den nationale Klima- an Energieplang ass zanter e Mëttwoch online. Dat 200-Säiten déckt Dokument versprécht Lëtzebuerg zu engem Virreider bei Léisunge géint de Klimawandel ze maachen. D'Mesuren, déi heifir geholl ginn, sollen awer och sozial gerecht sinn. Dowéinst wieren och finanziell Kompensatiounen ausgeschafft ginn, esou den Energieminister Claude Turmes.

Déi aktuell Fërderprogrammer sollen ausgebaut ginn an am Kader vun der Steierreform soll och gekuckt ginn, fir d’Schéier tëscht Räich an Aarm méi kleng ze maachen. Dat soll nom Prinzip „Pollueur payer“ geschéien, dat bedeit, wien CO2 ausstéisst, muss och bezuelen. Mat de Suen, déi no dësem Prinzip erakommen, sollen dann d’Kompensatiounen un déi Leit bezuelt ginn, déi manner verdéngen.

Déi finanziell Kompensatioune sollen dann net nëmme Leit kréie kënnen, déi ënner d'Allocation de vie chère falen. Iwwer d'Detailer gëtt awer nach diskutéiert, sou den Energieminister weider.

Kompensatioune géingen awer zum Deel net duergoen. Dat hat jo viru Kuerzem de Paul Kaiser, Vizepresident vum Groupement Pétrolier kritiséiert, wéi et ëm d'Hausse vun den Accisë goung. Et géing keng intelligent, mee eng ideologesch Klimapolitik gemaach ginn. Zu dëser Kritik huet de Claude Turmes kloer Wierder fonnt:„Ech wëll de Leit näischt virmaachen. Klimaschutz heescht, dass mir aus der fossiller Energie erausklammen.“

De Groupement des Pétrolier géing déi grouss Pëtrolsgesellschafte vertrieden. Dat wier Klima- a Loftverschmotzung, esou den Energieminister. „Wann déi Leit mengen, dass mir Klimaschutz kënne maachen an trotzdeem nach ëmmer grad esou vill Diesel a Bensin verkafen, ech mengen da liewen déi op engem anere Planéit.“ Dat wier Politik vu gëschter an elo wier et un der Zäit d’Mobilitéitskonzept ze iwwerdenken.

Kritik oder Luef un de Klimaplang kann een dann ënnert der E-Mail-Adresse pnec@mev.etat.lu un de Ministère schreiwen.