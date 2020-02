Et hätt ee ronn 50 Prozent manner Clienten, wéi nach viru 5 Joer, betount d'Françoise Thoma. An awer fille sech d'Gemengepäpp virun de Kapp gestouss.

D'Zuel vun de Leit, déi an d'Agencë kéimen, wier bannent deene leschte fënnef Joer ëm bal d'Hallschent zeréckgaangen, esou d'Generaldirektesch vun der Spuerkeess Françoise Thoma. D'Bank hat jo annoncéiert, 11 Agencë wëllen zouzemaachen. En Deel dovu soll fusionéiert ginn. Suerge misst ee sech awer elo keng maachen, dëst wier keng Spuermesure, esou d'Françoise Thoma.

„Nee et ass definitiv keng Spuermoossnam. Mir wäerten opgrond vun deene Fusiounen do keng Sue spueren. Au Contraire, mir investéiere säit 2016 all Joer 5 bis 6 Milliounen Euro an eise Reseau d'agences physiques. Well mir wëlle modern a convivial Agencen hunn. Dat heescht, dat ass nullement eng Spuermesure.“

D'Bank baut hire Reseau ëm a reduzéiert d'Zuel vun den Agencë vu 65 op 54. Dobäi soll et dann awer och bleiwen, esou d'Françoise Thoma weider. Et hätt een elo net wëlles, de Reseau weider Stéck fir Stéck ofzebauen.

Donieft hätt een awer eng mobil Agence kreéiert, déi an déi ländlech Regioun bei d'Leit fiert, wéi och e Kontaktzenter, wou een iwwert Telefon oder Mail seng Bankoperatioune kann duerchféieren, esou d'Generaldirektesch.

Gemenge fille sech virun de Kapp gestouss

Tëscht dem Pommerlach a Rëmeleng mécht d’Spuerkeess 11 Filialen zou. Den Henri Haine, Buergermeeschter vu Rëmeleng, seet, hie wär d’Nouvelle iwwert sozial Medie gewuer ginn, änlech ass et dem Romain Wester, Buergermeeschter vun der Gemeng Park Housen gaangen.

Béid Gemengepäpp sinn opbruecht iwwert d’Aart a Weis, wéi d’Spuerkeess mat hinne verfiert. Zu Rëmeleng ass d’Spuerkeess déi eenzeg Bank, déi et iwwerhaapt nach an der 5.000-Awunner-Stad gëtt, zu Housen ass et déi eenzeg op der N7 tëscht Ettelbréck a Wäiswampech.