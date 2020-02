Am Lokale gouf et e Brand en Donneschdeg den Owend kuerz virun 20 Auer zu Heischent, wou e Stall geflaamt huet.

D’Pompjeeën aus der Regioun Alebësch, vun Ettelbréck, vu Klierf, vu Feelen, vu Gréiwels a vu Wolz waren am Asaz fir ze läschen.

4 Blesséierter gouf et dann op eise Stroossen, dat zu Wëntger an tëscht Wilwerdang an der Wemperhaart, wou Automobilisten jee an e Bam gerannt waren, an op der A6, wou en Auto d’kalifornesch Mauer ze pake krut.