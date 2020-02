Enn Mäerz maachen jo eng 11 Agencen vun der Spuerkeess am Land zou. Eng Mesure, déi fir net wéineg Kritik gesuergt huet.

Besonnesch d’Buergermeeschtere vun de concernéierte Gemenge sinn alles wéi net frou driwwer.

Zu Réiser ass haut de Moien dofir eng Pressekonferenz, wou sech déi Gemengeresponsabel wäerten zesummen zu Wuert mellen, an hir Positioun an dësem Dossier nach emol duerleeën wëllen.

De Réiserbänner Buergermeeschter Tom Jungen hat jo schonns am Virfeld annoncéiert, dass fir hien och de Finanzminister, an de ganze Regierungsrot kloer an der Responsabilitéit stéingen.