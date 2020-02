Et wier net um Finanzminister, fir déi kommerziell Strategie vun der Spuerkeess ze decidéieren an z'erklären.

Dat äntwert de Finanzminister Pierre Gramegna op d'urgent parlamentaresch Fro, déi d'LSAP-Deputéiert Francine Closener a Georges Engel d'lescht Woch gestallt hunn, nodeems offiziell bekannt gouf, datt d'Spuerkeess op de 27. Mäerz 11 Agencen zoumécht.

D'Bank gehéiert zu 100% dem Staat. Dowéinst hat net nëmmen d'ULC, mä och verschidde Gemengeresponsabel un déi politesch Verantwortung vum Minister appelléiert, fir nach emol bei der Bank z'intervenéieren a wa méiglech d'Fermeture nach réckgängeg ze maachen. Dat huet de Pierre Gramegna awer net wëlles.

D'Spuerkeess gehéiert net zum ëffentlechen Déngscht, sou de liberale Minister, mä wier en onofhängegen "établissement public", dee vun engem Verwaltungsrot an engem Direktiounscomité geleet gëtt. Déi nei Strategie zu där och den Ofbau vun den Agencen gehéiert, wier den 12. Februar unanime am Verwaltungsrot decidéiert ginn. An den Ae vum Pierre Gramegna ass d'Missioun vun der Spuerkeess doduerch net a Fro gestallt.

Dat wier ëmsou méi wouer, well d'Bank sech dozou engagéiert hätt, datt et bis 2024 zu kenger weiderer Schléissung kéim, sou de Minister. Dat ass eppes liicht aneres wéi dat, wat d'Generaldirektesch d'lescht Woch am RTL-Interview sot. Do hat et vum Françoise Thoma geheescht, et géif bei den 11 Fermeturë bleiwen.