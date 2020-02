No 42 Joer am Déngscht vun der Arméi geet den Alain Duschène als Chef d'Etat Major elo an d'Pensioun.

Nofollger gëtt den 52 Joer ale Lieutenant-Colonel Steve Thull.

De Regierungsrot huet d'Nominatioun um Freideg de Moien ugeholl.

De Steve Thull, deen zanter Oktober duerch en interne Selektiounsprozess gaangen ass, kritt a senger neier Funktioun och den Titel vum Generol. De Mann, deen 1991 an d'Arméi koum, soll besonnesch an den nächste Méint d'Modernisatioun vun der Arméi weiderdreiwen.

Wéi et am Communiqué vun der Regierung heescht, sollt donieft e besonnescht An op d'Integratioun vu Fraen an der Arméi geluecht ginn, grad wéi déi intern an déi extern Kommunikatioun.

De Steve Thull kann, no senger Formatioun op der Ecole royale militaire zu Bréissel, op eng laang Carrière um Härebierg zeréckkucken, mat ënnert anerem Missiounen a Bosnien, dem Tschad an Zentralafrika, an huet sech tëscht 2006 an 2007 zu Paräis weidergebilt. Den neie Chef d'Etat-Major ass bestuet a Papp vun 3 Kanner.

Am Interview: Den Alain Duschène kuckt op iwwer 40 Joer Karriär um Bierg zeréck.

Désignation du prochain chef d'état-major de l'armée (28.02.2020)

Communiqué par: Direction de la défense

Sur proposition du ministre de la Défense et après consultation de S.A.R. le Grand-Duc, le Conseil du gouvernement a décidé lors de sa réunion du 28 février 2020 de confier la charge de chef d'état-major de l'armée au lieutenant-colonel Steve Thull à partir du 29 septembre 2020, en remplacement du général Alain Duschène qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le lieutenant-colonel Steve Thull portera le titre de général.

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, tient à remercier le général Alain Duschène pour ses quarante-deux années de service dans l'armée, dont les trois dernières en tant que chef d'état-major.

Le lieutenant-colonel Steve Thull a été choisi parmi les colonels et lieutenants-colonels de l'armée sur base d'un processus de sélection interne en deux étapes, qui a débuté en octobre 2019.

Avec cette sélection, le ministre de la Défense veut introduire un changement de génération dans le commandement de l'armée. Le ministre Bausch a affirmé: «J'ai choisi le lieutenant-colonel Steve Thull afin d'orienter l'armée vers le futur et de redéfinir la mission de l'armée face aux défis contemporains de sécurité au Luxembourg et dans le monde. Je vois le lieutenant-colonel Steve Thull comme un militaire, capable de moderniser l'armée, tout en prenant en considération la dimension des dangers sécuritaires nouveaux, comme par exemple les risques liés aux changements climatiques ou de cyberdéfense, indispensable à toute planification militaire future.»

Le lieutenant-colonel Steve Thull aura l'occasion de se préparer à ses nouvelles fonctions dans les mois à venir et sera associé à la modernisation de l'armée, des infrastructures, des équipements et à l'accentuation du rôle social de l'armée. Une attention particulière sera portée à l'intégration de militaires féminins dans l'armée et à la communication à l'intérieur et vers l'extérieur de l'armée.

Le lieutenant-colonel Steve Thull a suivi sa formation en tant que candidat officier à l'École royale militaire à Bruxelles de 1987 à 1991 et a été nommé lieutenant au 1er octobre 1991. De 2006 à 2007, le lieutenant-colonel Steve Thull a suivi un cycle d'enseignement militaire supérieur à Paris.

Il était chef de peloton mortiers, chef de peloton anti-char et chef de peloton éclaireurs avant de devenir commandant de compagnie. Ensuite, il a assumé différentes fonctions d'état-major dont celles d'officier du personnel et des relations publiques de l'armée, de commandant adjoint du Centre militaire, d'officier adjoint à l'officier études et planification de l'armée et finalement d'officier systèmes d'information et de communication de l'armée. Ses tâches actuelles comprennent notamment la planification et mise en œuvre opérationnelles des systèmes d'information et de communication dont l'armée dépend pour effectuer des exercices et des opérations, de la cyberdéfense et la sécurité des systèmes d'information et de communication.

Le lieutenant-colonel Steve Thull a participé à la mission IFOR de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine et à la mission EUFOR au Tchad et en République centrafricaine.

Âgé de 52 ans, le lieutenant-colonel Thull est marié et père de trois enfants.