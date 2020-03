Eisen Informatiounen no krut de Gesondheetsministère matgedeelt, datt beim concernéierte Patient och den zweeten Test op de Coronavirus positiv ass.

Dësen Test ass jo am hollännesche Rotterdam ausgewäert ginn an déi Resultater krut de Ministère am Laf vum Sonndeg matgedeelt.

Um Sonndeg war jo eng Krisen-Cellule wéinst dem Coronavirus beieneen, fir ze kucke wéi et weider geet. Ënner anerem sollen Trajeten a Kontakter retracéiert ginn, fir eng Verbreedung zu Lëtzebuerg sou gutt et geet ze evitéieren.

E Samschdeg den Owend hat de Gesondheetsministère op enger Pressekonferenz bekannt ginn, datt e Mann, ëm déi 40 Joer, hei am Land positiv getest gi wär. Der Persoun geet et den Ament gutt. Se ass isoléiert a mat der Famill am CHL. De Mann war rezent an Italien a koum via Charleroi op Lëtzebuerg zeréck.

All Informatiounen zum Corona-Virus a Recommandatioune fënnt een op gouvernement.lu.

Och am Ausland gëtt natierlech de Point iwwert d'Fäll vum Coronavirus gemaach, wou a ronn 50 Länner de Virus konnt nogewise ginn.

Point de presse vum 29. Februar

Wéi reagéieren?

Leit, déi an deene leschte 14 Deeg an engem Krisegebitt waren a Symptomer hu wéi Féiwer, Houscht oder Otemnout kënne sech um Weekend um 112 mellen, an der Woch ass dat bei der Inspection Sanitaire (2478- 56 50).

Weiderhi gëllen dann och déi elementar Hygiène-Precautiounen, fir sech net mat der Longen-Krankheet unzestiechen. Reegelen, déi och an der Grippesaison Usus sinn.

Fir weider Informatioune klickt op d'Foto. / © Gesondheetsministère

Mesuren zu Charleroi

De Fluchhafen zu Charleroi huet um Sonndeg de Moie matgedeelt, datt een nom Passage vum Lëtzebuerger Patient d'Mesurë verschäerft. Et gouf ënnert anerem e Krisenzenter opgemaach. De geneeën Trajet vum Mann gëtt jo retracéiert an de Bedreiwer vum Fluchhafen ass a Kontakt mat den Autoritéiten hei am Land, fir ze kucken, mat wiem de Lëtzebuerger alles um Fluchhafen a Kontakt war.

D'Belsch selwer huet um Sonndeg de Moien eng zweet Infektioun gemellt. Wéi et an engem Communiqué vum Gesondheetsministère heescht, wier e Patient, dee virdrun a Frankräich war, mat moderate Symptomer an der Klinik zu Antwerpen.