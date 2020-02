Zu Lëtzebuerg goufen et bis elo eng 50 Verdachtsfäll. Eng Persoun ëm déi 40 Joer, déi iwwer Charleroi aus Italien komm ass, gouf elo positiv getest.

Dem Mann geet et den Ament gutt. En ass isoléiert a mat senger Famill am CHL.

D’Famill ass ugangs der Woch op Lëtzebuerg zeréckkomm. Déi aner Familljemember sinn also och a Quarantänn, hunn awer keng Symptomer.

Elo gëtt gekuckt, wie mat där betraffener Persoun a Kontakt war, ee sougenannten "Contact Tracing", fir déi Persounen och z'isoléieren.

En 2. Test gëtt den Ament zu Rotterdam gemaach. Déi Resultater sollen e Sonndeg de Moie virleien.

Um Sonndeg kënnt dann och eng Krisenzelle vun der Regierung beieneen, mä d'Autoritéiten hunn zu dësem Stadium alles am Grëff an et soll ee keng Panik maachen. D'Prozedure wiere sou gelaf, wéi geplangt.

Déi nächst Schrëtter ginn dann och um Sonndeg annoncéiert, mä den Ament géingen keng Eventer ofgesot ginn.

Déi nächst Etappe ginn no der Krisenzell an nom Tracing decidéiert.

Leit, déi an deene leschte 14 Deeg an engem Krisegebitt waren a Symptomer hu wéi Féiwer, Houscht oder Otemnout kënne sech um Weekend um 112 mellen, an der Woch ass dat bei der Inspection Sanitaire.

1. Fall vu Coronavirus zu Lëtzebuerg De Gesondheetsministère huet dës Nouvelle e Samschdeg den Owend op enger Pressekonferenz bekannt ginn.

Den Ament si 6 Zëmmer mat Ënnerdrock reservéiert.

A ganz Europa ginn et keng Otemschutzmasken ze kafen, mä déi Masken aus dem Commerce bréngen allerdéngs näischt, esou den Dr Schmit. D'Stocke fir d’Personal wieren allerdéngs assuréiert.