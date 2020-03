Donieft confirméiert d'Santé och, datt den zweeten Test vum zweete Corona-Fall zu Lëtzebuerg och positiv war.

D'Persoun, déi den 3. Coronavirus-Fall zu Lëtzebuerg ass, war fir eng Rees am Elsass a gouf de Freideg positiv op de Covid-19-Virus getest. Si hat just liicht Symptomer a gouf, wéi d'Prozedur et virgesäit, en charge geholl.

Weider widderhëlt de Gesondheetsministère, datt d'Leit, déi mengen, infizéiert ze sinn, net bei den Dokter oder an d'Urgence solle goen, mä sech just um 8002 8080 solle mellen. Informatiounen iwwert de Coronavirus fënnt een dann och um Site vum Gouvernement.

De Communiqué

COVID-19 au Luxembourg : 3e nouveau cas (6.03.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé

La Direction de la santé informe qu’un troisième cas infecté avec le coronavirus COVID-19 a été diagnostiqué aujourd’hui. La personne diagnostiquée rentre d’un séjour en Alsace.

La personne concernée présente peu de symptômes. Elle est prise en charge selon la procédure habituelle.

En ce qui concerne le deuxième cas d’infection avec le coronavirus COVID-19 diagnostiqué en date du 5 mars, le test de confirmation, réalisé par le laboratoire de référence, est positif.

La Direction de la santé continuera à informer le public de manière régulière.

Le public est invité à consulter la FAQ disponible sur le site www.gouvernement.lu/coronavirus pour les renseignements d'ordre général et les gestes de prévention à adopter. Unehotline destinée au grand public fonctionne depuis le2 mars 2020 sous le numéro 8002 8080.

Le gouvernement tient à rappeler que les personnes présentant des symptômes d’une infection (toux, fièvre ou problèmes respiratoires) et rentrant d’une zone à risques, ne devraient pas se rendre chez le médecin ou aux urgences, mais d’appeler le 8002 8080 ou, en cas d’urgence, le 112. D’autre part, elles devraient s’abstenir de rendre visite à des personnes vulnérables.