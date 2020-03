De Premier Xavier Bettel huet fir 15 Auer en ausseruerdentleche Regierungsrot aberuff. Um 17 Auer mécht de Premier eng Deklaratioun virun der Press.

Wärend a China d'Infektiounen zréck ginn, géif et bei eis richteg unzéien - dat sot d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert. Si war e Samschdeg Invité an eiser Emissioun Background. Mir wieren all gefuerdert fir als Gesellschaft zesummenzestoen.

Mat Bléck op d'Nopeschlänner ass net auszeschléissen, datt weider Mesurë wäerte geholl ginn, sollten d'Zuele weider massiv an d'Luucht goen. Fir eng Gesellschaft wier et awer och net gutt alles ze verbidden.

D'Regierung kënnt iwwerdeems um Sonndeg de Mëtteg um 15 Auer op en Neits beieneen, fir weider Mesuren ze huele fir d'Ausbreedung vum Virus ze verhënneren.

De Premier Minister Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert trieden duerno géint 17 Auer a 17.30 Auer virun d'Presse.

Suivéiert de Point-Presse am Livestream op RTL.lu an op RTL Radio Lëtzebuerg.