Entretemps sinn zu Lëtzebuerg 81 Leit infizéiert. Dat huet d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Méindeg de Moien op engem Pressebriefing erkläert.

Et géif een elo all Moien um 9 Auer versichen den Update ze maachen. De Moment ass de Grand-Duché an der zweetleschter Phas. Déi lescht Phas wier et, datt een d’Land géif ganz eroffueren an e Lockdown annoncéieren. Eent vun den Ziler wier et, ze verhënneren, datt de Gesondheetssecteur déi sanitär Kris net méi packt, dat duerch Mesuren, déi een hëlt. Do ginn et zwou Haaptschrauwen, esou d’Paulette Lenert. Dat geet duerch d’Aschränkung vun der Beweegung, d’Reduktioun vun de soziale Kontakter an duerch d’Entlaaschte vum Gesondheetssecteur.

Et war och nees de Rappell, datt déi eeler Leit doheem solle bleiwen. Dat wier net fir hir Mobilitéit anzeschränken, mä fir si selwer ze schützen.

D’Mesure, d’Geschäfter zouzemaachen, wier fir esou mann Plaze wéi méiglech ze hunn, wou d’Leit sech kënnen ustiechen. A Frankräich gesäit et aus, datt een nach méi drastesch Mesure misst huelen, d’Leit géife sech do nämlech net un d’Mesuren halen. Dat dierft net zu Lëtzebuerg geschéien. Et wéilt een net nach méi strikt Mesure mussen en Place setzen.

A Propos Mesuren: fir ze kontrolléieren ob sech wierklech dru gehale gëtt, ass vun e Méindeg un d’Police ënnerwee. Vun en Dënschdeg u ginn d’Leit, déi sech net un d’Verbueter halen, verbaliséiert. Aner Entreprisen an Infrastrukture mussen dogéint opbleiwen: Dat haten de Premier Xavier Bettel an d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Sonndeg den Owend schonn annoncéiert. E Méindeg de Moien ass d’Paulette Lenert nach emol drop agaangen, wat weider opbleift: d’Dréckkëschten ofhuelen, de Secteur vun der Alimentatioun, Laboen, de Gesondheetssystem, de Fleegesecteur, ëffentlechen Transport, Banken...

Zanter e Méindeg de Moie sinn déi däitsch Grenzen zou, och a Richtung Lëtzebuerg. Dat wier déi Lëtzebuerger Regierung e Sonndeg duerch een Appell gewuer ginn, et hätt ee sech dofir och net kënnen drop preparéieren.

D’Regierung huet dofir séier den Certificat op den Internetsite gesat. Vun en Dënschdeg u muss een den Certificat bei sech hunn, soss riskéieren d’Persounen op der Grenz stoen ze bleiwen. Frankräich huet nach keng esou Mesure geholl, esou d’Paulette Lenert, mä d’Ministesch huet ze verstoe ginn, datt si net dovunner ausgeet, datt Frankräich bei där Positioun bleiwe wäert.

Ronderëm d’Spideeler goufe Crèchen agesat, fir d’Kanner vun deene Leit, déi am Secteur schaffen, ënnerzekréien. Där Crèchen hätt een zu Rëmeleng, Biwer, Stroossen, Ettelbréck, Habscht, Ëlwen, Wolz, Nidderaanwen a bei der Zitha Klinik installéiert.

Ma et wëll een déi Frontalieren, déi een néideg brauch, well se am Fleegesecteur schaffen, hei zu Lëtzebuerg behalen. Dofir kënnen déi an Hoteller ënnerkommen, déi eidel stinn. Och mat hire Familljen.

Wat d’Mesure fir Patronen ugeet, war et d’Annonce, datt d’Cotisations sociales ausgesat ginn. Den Delai fir de Congé pour raisons familiales rembourséiert ze kréien, géif och adaptéiert ginn, fir kee Problem beim Cash Flow ze provozéieren.

Wat d’Stocke vun Schutz-Outilen ugeet, huet d’Paulette Lenert erkläert, datt een nach zwee Volle vun der Cargolux erwaart. Et géif een versichen vun iwwerall wou et méiglech ass, därer Gidder ze kréien.