E Scout mécht all Dag eng "Bonne Action". Esou steet et am Scoutsgesetz.

An dat gëllt ëmsou méi a schwéieren Zäite wéi elo, wou virun allem déi Vulnerabelst aus der Gesellschaft Ënnerstëtzung brauchen. Sief et fir mam Hond spadséieren ze goen oder Kommissiounen ze maachen. Déi Aufgaben iwwerhuelen elo eng 360 benevole Scoute vun der FNEL.

D'Stephanie Evers huet eng kloer Missioun: Fleesch, Händschen a Nuesschnappecher kafe goen. Awer net fir sech selwer. Déi jonk Fra ass nämlech bei de Scouten a proposéiert eeleren a vulnerabele Leit hir Hëllef am Alldag. Fir dass si sech also net selwer deplacéiere mussen a sech eventuell enger Gefor aussetzen, paken d'FNEL-Scoute vun 29 Gruppen uechter d'Land do eng Hand mat un, wou se gebraucht ginn.

"D'FNEL, also eis Federatioun, huet een Opruff un all d'Gruppen aus dem ganzen Land gemaach, fir dass mer sollen hëllefen. Si hunn eng Hotline um Cents an do ruffen d'Leit un an do dirigéiere si d'Leit weider un déi Gruppen, déi an hirer Géigend sinn", erkläert d'Stephanie Evers. Iwwer Telefon ginn dann Detailer gekläert, iwwert den Oflaf an doriwwer, wéi eng Hëllef gebraucht gëtt.

Vue dass d'Stephanie Evers am Educatiouns-Beräich schafft an elo fir zwou Woche fräigestallt ass, wëll si déi Zäit sënnvoll notzen. Anere Leit ze hëllefen, wier fir si souwisou selbstverständlech. Grad elo wier Egoismus nämlech net ubruecht. "Mir sinn d'Scouten a mir representéieren dat och. An dësen Zäiten ass et nëmme solidaresch, wann een deenen Eeleren a Schwaachen hëlleft. Dat ass eng Form vu Respekt vis-à-vis vun deene Leit", esou d'Stephanie Evers.

Am Raum Iechternach, wou d'Stephanie Evers ënnerwee ass, profitéieren den Ament zwou Persoune vun dësem Service. Den Telefon vun der FNEL géing awer permanent rabbelen. Fir d'Stephanie Evers geet et lo weider an d'Apdikt an dann zréck bei hir Clientë mat Produiten a Rechnungen am Gepäck. Wéi bezuelt gëtt, hänkt vu Persoun zu Persoun of. An dësem Fall streckt d'Stepahnie Evers de Betrag vir a kritt d'Sue Cash erëm, wa si d'Produite bei der Cliente ofgëtt.

De Prinzip vun der Initiativ "All Dag eng BA", also eng Bonne Action, schéngt gutt unzekommen. Dem Stephanie Evers hir Cliente op alle Fall wéilt de Service erëm an Usproch huelen, déi Kéier fir hir Post ze verschécken.

Am Video gouf déi falsch Nummer ugewisen. Kontaktéiere kann een d'Scouten ënnert dëser Telefonsnummer: 27 400 496.