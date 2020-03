Donieft fält de Bilan vum "Homeschooling" positiv aus. Dat seet den Educatiounsminister Claude Meisch no 2 Deeg "Schoul doheem".

Situatioun an der Educatioun / Reportage C. Kollwelter

Et hätt een en immens breeden Engagement, souwuel vun den Enseignanten, den Elteren an och de Schoulen selwer. Eng Partie Froe stellen sech natierlech, am Primär haaptsächlech, am Kader vun der Orientéierungsprozedur.

D'Tester vum Cycle 4.2 am Kader vun der Orientéierungsprozedur an de Lycéeë waren eigentlech fir dës Woch virgesinn. Se goufen elo mol op d'Woch vum 30. Mäerz verluecht. Den Educatiounsminister Claude Meisch betount awer, datt een och preparéiert ass, fir de Fall wou dat net ka geschéien:



"Dann ass et sécherlech och sou, datt d'Méiglechkeet besteet, datt d'Orientatioun op Basis vun de normalen Evaluatioune stattfënnt. Mer gesi jo, datt déi Orientatioun sech nëmmen zum Deel op d'Tester baséiert an datt déi normal Bilane genee sou ausschlaggebend sinn, an an der Reegel just dat do confirméiert gëtt, wat den Enseignant iwwert d'Joer scho festgestallt huet."



D'Prozedur vun der Orientatioun wäert op alle Fall kënnen ofgeschloss ginn, ënnersträicht de Claude Meisch. Wärend d'Schüler am Lycée jo scho méi autonom an och zum Deel mam e-learning kënne schaffen, mussen d'Enseignanten am Primär vill méi op d'Elteren zielen, fir un hir Schüler ze kommen. Fir datt dat och klappt, trotz zum Beispill sproochleche Barrièren, gëtt et de Médiateur interculturel:



"Déi kënnen och Iwwersetzunge maachen. Déi kënnen am Numm vum Enseignant och d'Eltere kontaktéieren, fir Erklärungen. Se kënnen och Mailen iwwersetzen. Dee Service gëtt ugebueden innerhalb vun eise Systemer, fir sech permanent verständlech ze maachen."



Am Primär geet et elo haaptsächlech drëm, de Programm ze widderhuelen an ze verdéiwen. Eng Situatioun, un déi ee sech eruntaaschte misst, seet d'Carole Harpes-Naehren, Léierin am Fondamental. Si schafft e Plang aus, fir datt d'Elteren an d'Kanner wëssen, wat se wéi een Dag solle maachen:



"An da schécken ech hinnen den Dag drop oder 2 Deeg drop, fir datt se eng Auto-Korrektur kënne maachen. An wann dann nach Froe sinn, kënne se sech per Email mëllen oder ech ruffen hinnen un, fir méi genee Erklärungen."



Et wier fir jiddereen eng nei Situatioun betount d'Léierin:



"Et ass elo un all eenzel Enseignant an un all eenzel Schüler an den Elteren, sech bëssen ze beméien. Et kascht Zäit, et ass nei fir eis all, mä mir kënnen all dovu profitéieren."

Nei Questionnairë fir Premièresexame ginn nei ausgeschafft



Et ginn effektiv nei Questionnairë fir d'Premièresexame ausgeschafft, dat deelt den Educatiounsminister an engem Videomessage un d'Schüler via Youtube mat. De Claude Meisch huet d'Examenskommissioune chargéiert, fir nei Questionnairen auszeschaffen. Et soll nëmme Matière ofgefrot ginn, déi am Laf vum éischten 3/4 vum Joer behandelt gouf.

Domadder sollen all d'Schüler eng faire Chance kréien. Anengems appelléiert de Minister un d'Schüler, un der Matière drunzebleiwen, doheem ze léieren an a Kontakt mat den Enseignanten an de Kolleegen ze bleiwen. Op sécher Distanz wuelverstanen.