All eenzelen Deputéierten huet bei dësem historescher Ostëmmung per Vote nominal mat "Jo" gestëmmt.

Séier handelen, heescht net aus der Hëft erausschéissen, dat sot e Samschdeg de Mëtteg an der Chamber d'CSV Fraktiounscheffin Martine Hansen. Dat wier an dësen Zäite fatal.

An der Chamber ass haut iwwert Noutstandsgesetz debattéiert ginn, a gëtt och ofgestëmmt. "D'Vitesse vun der legislativer Prozedure ass der Course ugepasst, déi muss géint de Virus gefouert ginn", huet op senger Säit de Rapporter vum Gesetzprojet Mars Di Bartolomeo erkläert. Ee Facteur ass kruzial, dat ass dee vun der Zäit. Et ass den déifgräifenste Projet an de leschte Joerzéngten, dat huet den LSAP Deputéierte Mars Di Bartolomeo betount.

Mam Noutstandsgesetz soll den exzeptionellen Zoustand hei am Land, den "Etat de Crise", och déi nächst 3 Méint laang valabel sinn. D'Chamber muss mat enger 2/3 Majoritéit den Accord ginn, fir datt d'Verlängerung kann a Kraaft trieden.

Duerch dëst Gesetz, dat e Règlement Grand-Ducal ëmsetzt, huet d'Regierung da Rechts-Sécherheet bei allen Decisiounen, déi an der Lutte géint de Corona-Virus musse geholl ginn.



D'Parlament muss e Samschdeg de Mëtteg och nach aner Gesetzprojeten unhuelen, déi näischt mat der aktueller Krisesituatioun ze dinn hunn.

Den Noutstand gëtt ëm 3 Méint verlängert - den entspriechenden Gesetzestext gouf de Mëtteg unanime an der Chamber ugeholl.

Et ass den déifgräifenste Projet an de läschten Joerzéngten - dat huet den LSAP Deputéierten Mars Di Bartolomeo während der aussergewéinlecher S!etzung um Krautmaart haut betount. De Rapporteur vum Projet de Loi Mars di Bartolomeo huet ënnerstrch datt mam Gesetz d'Chamber weider operationell bleift an net opgeléisst ka ginn. De Rechststaat géif net heimadder a Klammere gesat gin. Och d'CSV Deputéiert Martine Hansen huet betount datt een aktuell an der schlëmmste sanitärer Kris wier, datt de COVID 19 eng Menace fir d'ganz Populatioun ass an dat déi normal Instanzeweeër ze lues sinn fir dëser Kris adequat entgéint ze wierken.