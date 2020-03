Déi lescht Deeg gouf dës nei Struktur an der Luxexpo um Kierchbierg installéiert. E Méindeg de Mëtteg geet se op.

Andréck aus der Luxexpo vum Annick Goerens

Lëtzebuerg ass zanter e Méindeg an der Phas 2 am Kampf géint de Coronavirus. An der Phas 1 gouf op d'Maison medicale gesat. An der Phas 2 elo, verstäerkt op Téléconsultatioun mam Hausdokter. A jee no Symptomer, kënnt een dann, an ee vu 4 sougenannte "Centres de soins avancés". Nei Strukturen déi an de nächsten Deeg operationell ginn.



Den Ufank mécht deen e Méindeg de Mëtten an der Luxexpo um Kierchbierg. Duerno ginn, no an no, d'Zentren zu Esch an der Rockhal, an der Däichhal zu Ettelbréck an dem Centre Culturel zu Gréiwemaacher op.

Schreiwes vun der Luxexpo The Box

Ab Montag, den 23. März an wird eine der vier temporären Pflegestationen bei Luxexpo The Box installiert werden. Dies wurde am frühen Nachmittag von Gesundheitsministerin Paulette Lenert angekündigt.

Das Pflegezentrum wird zwei Hallen einnehmen, die dann für die Durchführung von Diagnosen ausgestattet werden. Auf dem Nordparkplatz wird ebenfalls ein großes Zelt errichtet.

Diese Sonderinstallation erfolgt nach enger Abstimmung zwischen den Behörden und Luxexpo The Box. Ein Teil des Teams des Ausstellungs- und Kongresszentrums ist bereits vor Ort, um den Aufbau der Pflegestationen unter den besten Bedingungen und so schnell wie möglich voranzubringen.

"Wir sind stolz darauf, unseren Beitrag zum Regierungsvorgehen zur Überwindung des Virus leisten zu können, und werden alle Unterstützung bringen, die wir geben können. " sagt Morgan Gromy, Geschäftsführer von Luxexpo The Box.

Die COVID-19-Pandemie trifft den ganzen Event-Bereich des Landes. Das Luxexpo The Box-Team bereitet derzeit seinen Neustart, sobald die Krise überstanden ist, vor. „Wenn diese Krise vorbei ist, wird das Bedürfnis nach Verbundenheit groß sein. Genau dazu werden unsere Veranstaltungen da sein. " teilt uns der Geschäftsführer von Luxexpo The Box mit.

Autor: Luxexpo The Box