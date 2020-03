Dat fuerderen 100 Kuluturschaffender aus Lëtzebuerg. Wann nom Corona nees alles normal wier, géif dat och passéieren, seet de Jean Asselborn.

D'Kanner aus de griichesche Flüchtlingslagere mussen esou séier wéi méiglech opgeholl ginn! Dat ass d’Fuerderung an engem oppene Bréif, deen vun iwwer 100 Kulturschaffenden ënnerschriwwe gouf. Dës Fuerderung, déi sech awer net just un d’Lëtzebuerger Regierung an den Ausseminister, mä och un aner Instanzen adresséiert.

Kanner vu Lesbos op Lëtzebuerg / Rep. Claudia Kollwelter

Et wier praktesch alles prett gewiescht, fir den Transfert vun de Flüchtlingskanner. Dat huet den Ausseminister Jean Asselborn op Nofro hi betount. Du gouf allerdéngs gesot, datt dat net sou séier geschéie kéint:



Et ass d’UNHCR selwer, déi gemengt huet, datt dat elo net esou duerch gebaatscht kéint ginn, ouni dat gekuckt gouf, wéi eng Kanner sollte kommen a wéi eng net, dat de Choix vun de Kanner also net gemaach wier. An och d’International Organisatioun fir Migratioun krut Problemer mam Transfert. Do hunn ech misse passen.



Lëtzebuerg hat zougesot, 10 Kanner opzehuelen. Kanner déi, wann e Land se ophëlt, 24 Stonne op 24 betreit musse ginn. Aktuell wier awer duerch den Coronavirus just en Drëttel vun de Leit vum Office nationale de l’accueil am Asaz. Den Ausseminister huet awer och betount, datt zesummen mam Chef vum UNO-Flüchtlingswierk a Griicheland festgehale gouf, datt alles preparéiert gëtt.



Dat mer d’Dossieren fäerdeg hunn an d’Dossieren op Lëtzebuerg kommen. A wa mer erëm an normal Verhältnisser kommen, an ech hoffen datt dat sou séier wéi méiglech de Fall ass, datt mer dann den Transfert kënne maachen.



Am oppene Bréif, deen ënnert anerem vu Kënschtler wéi dem Luc Schiltz, Anja di Bartolomeo, Lambert Schlechter oder Guy Helminger ënnerschriwwe gouf, huet ënnerstrach, datt et grad elo, wou d’Gefor all Dag méi grouss gëtt, datt de Coronavirus sech an de Lager ausbreet, et wichteg wier, d’Kanner direkt opzehuelen. En Appell, deen d'Initiateure vum Bréif, d'Nora König an d'Katharina Bintz awer an tëscht och un d’EU-Parlament an d’EU-Kommissioun riichten.

PDF: Oppene Bréif vun 100 Kuluturschaffender aus Lëtzebuerg