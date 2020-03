Mat 72 neien Doudesfäll en Dënschdeg an 2.750 hospitaliséierte Patienten, dreet d'Situatioun an de Spideeler am Grand Est all Ament ingérabel ze ginn.

RTL-Informatiounen no ass e Mëttwoch ee weidere franséische Corona-Patient mat engem Helikopter vun der Air Rescue am Land ukomm, fir an engem vun 4 Spideeler hospitaliséiert ze ginn.

Franséische Sourcen no gouf domat déi 7. positiv getest Persoun vu Mulhouse op Lëtzebuerg geflunn. All Patiente sinn iwwer 50 Joer al a fléissen an d'Lëtzebuerger Statistiken an. Dëse medezinesche Support hat de Grand-Duché um Weekend de franséischen Autoritéiten versprach a gouf domat e Mëttwoch och erfëllt. Weider Krankentransporter si bis dato net tëscht Frankräich a Lëtzebuerg geplangt.

Ronn 600 infizéiert Patiente leien den Ament am Grand Est op der Reanimatioun, alles an allem goufen an dëser Regioun ewell eng ronn 410 Doudesfäll duerch de Longevirus gezielt. Eleng an Altersheemer sinn 41 Persoune verscheet.

30 Corona-Infizéierter sinn iwwerdeem e Mëttwoch mat engem medikaliséierten TGV vu Stroossbuerg a Mulhouse an aner Spideeler a Frankräich transferéiert ginn, fir medezinesch besser en charge geholl ze ginn. Dëst war eng Première an Europa, esou de franséische Gesondheetsminister Olivier Véran.

Bis ewell goufen et a ganz Frankräich iwwer 22.600 positiv getest Covid-19-Patienten, ronn 1.100 Persoune sinn zanter dem Ufank vun der Epidemie gestuerwen.