Dat kéint heeschen, datt all Mënsch deen den Hals oder de Kapp wéi huet oder de Schnapp huet, sech kéint teste loossen.

En Dënschdeg de Moie koum eng nei Consigne vun der Direktioun vun der Santé un d’Dokteren: vun elo u sollen all d’Leit mat sougenannte "symptômes suggestifs" getest ginn.

Bis ewell war et esou, dass just Patiente mat staarke Corona-Symptomer, also Otemschwieregkeeten, Houscht a Féiwer sollte getest ginn.

Donieft soll och all Persoun, déi an engem Spidol oder an engem Fleegeheem rezent gestuerwen ass an Symptomer vun Covid-19 hat, post-mortem getest ginn.

PDF: Schreiwes vun der Santé