E Sonndeg virun 2 Joer koum et zu Lausduer zu engem déidlechen Accident, wou ee Polizist säi Liewe gelooss huet.

Bei deem Accident ass och eng Polizistin liewensgeféierlech blesséiert ginn.

An der Nuecht vum 13. op de 14. Abrëll 2018 war en Automobilist virun enger Police-Kontroll fortgefuer, bei enger Course-Poursuite koum et zu enger Kollisioun tëscht zwee Police-Gefierer.

Et wëll ee beim Parquet Dikrech och an der Coronakris weiderkommen an der Affär. Et gëtt elo gekuckt, ob den Dossier komplett ass oder net.

Hei d'Schreiwes vum Parquet:

Communiqué du parquet de Diekirch – état de l'instruction concernant l'accident dit "de Lausdorn" d’avril 2018

10.04.2020

Deux ans après les faits, le parquet de Diekirch entend faire le point de l’information judiciaire ouverte dans le cadre de l’accident dit « de Lausdorn» où un policier avait perdu la vie et une policière avait été grièvement blessée suite à la collision de deux véhicules de police dans la nuit du 13 au 14 avril 2018.

A l’heure actuelle, tous les rapports d’expertise ordonnés par le juge d’instruction ont été déposés et une vingtaine de procès-verbaux et rapports ont été dressés par les enquêteurs en charge de l’affaire.

Le dossier a été transmis au parquet de Diekirch aux fins de conclure si l’instruction lui paraît complète ou si d’autres devoirs d’instruction devraient encore être posés.

A titre de rappel, deux personnes sont actuellement inculpées par le juge d’instruction. Le chauffeur qui s’était soustrait au contrôle policier a été inculpé des chefs d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, de rébellion et de conduite en état d’ivresse et l’agent de police qui est entré en collision avec le deuxième véhicule de police a été inculpé du chef d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.

Au vu de l’avancement de l’instruction et malgré les contraintes dues aux circonstances actuelles, il est dans l’intention du parquet de Diekirch de clôturer le dossier dès que possible et il lui appartiendra alors de saisir la chambre du conseil aux fins de règlement de la procédure.

Le parquet tient à rappeler qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été retenue par une décision définitive de la juridiction compétente.