An engem oppene Bréif un d'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz an de Ministerpresident vum Saarland weise sech eng Partie Gemengen enttäuscht.

Et wier een net zefridde mam aktuellen Ëmgang vum europäesche Gedanken, deen a béide Länner eng wichteg Roll am Alldag spillt - sief dat beim Schaffen, Wunnen, Akafen oder bei Fräizäitaktivitéiten. Dat geet aus engem Bréif ervir, dee vun 13 ënnerschiddleche Gemengen ënnerschriwwe gouf: Wasserliesch (D), Wasserbëlleg (L), Oberbillig (D), Temmels (D), Gréiwemaacher (L), Wellen (D), Nittel (D), Wuermer (L), Wincheringen (D), Stadbriedemes (L), Palzem (D), Réimech (L) a Schengen (L).

Wéi et an hirem Schreiwes heescht, wier d'Europäesch Gemeinschaft ënnert anerem dofir geschaaft ginn, fir a Krisesituatiounen zesumme Léisungen ze fannen. Ma grad de Géigendeel dovu géing awer wärend der Corona-Pandemie geschéien, sou d'Buergermeeschteren. Vill Staate géingen an al Verhalensmusteren zeréckfalen amplaz gemeinsam mat aneren europäesche Länner no engem Auswee ze sichen.

Weider heescht et mat Bléck op d'Corona-Kris, dass vu Lëtzebuerger Säit net méi an net manner Gefor ausgeet wéi vun däitscher Säit aus. D'Lëtzebuerger hätten esouguer méi schaarf Mesurë geholl a gëllen europawäit als virbildlech.

Grad an dësen Zäite bréicht een eng Groussregioun, an där ee wéi déi lescht Jore schonn ouni Grenze kann zesumme liewen. Aus deem Grond froe si béid Ministerpresidenten, sech dofir anzesetzen, dass d'Grenzen nees sollen opgemaach an d'Grenzkontrollen opgehuewe ginn. Déi aktuell noutwenneg Hygiènesmesurë sollen awer weiderhi agehale ginn.

Gemeinsame Bréif vun de Buergermeeschter vu Bäerdref a Bollendorf

Déi zoustänneg Ministerpresidentin Malu Dreyer gëtt opgefuerdert, d'Grenz nees opzemaachen. Nëmme mat enger oppener Grenz kënne gréisser sozial a wirtschaftlech Schied a béide Gemengen an och an anere Gemengen, déi vun den zouene Grenze betraff sinn, evitéiert ginn.

De ganze Bréif vun de Gemenge Bollendorf/Bäerdref fënnt een hei.