Et ass eng Première: de Grand-Duché huet een Emprunt vun 2,5 Milliarden Euro mat negativen Taux opgeholl, fir d'Lutte géint de Covid-19 ze finanzéieren. Dat deelt d'Regierung e Mëttwoch an engem Communiqué mat.

Den Emprunt setzt sech zesummen aus zwou Tranchë mat engem Taux, deen an der Moyenne bei -0,035 Prozent läit. Dat bedeit, dass dës Operatioun duerno ee Plus fir d'Staatskeesen abréngt. Déi éischt Tranche huet e Volume vun 1,5 Milliarden Euro wärend 5 Joer an déi zweet Tranche e Volume vun enger Milliard Euro wärend 10 Joer.

D'Marchéen hätte positiv reagéiert: d'Demande wär vill méi grouss wéi d'Offer. D'Lëtzebuerger Investisseure géinge sech solidaresch weisen, ronn 1/4 vun de Acteuren, déi d’Sue léinen, kéimen aus dem Assurancen-Secteur. Den aneren Deel wäre renomméiert Investisseuren aus der Eurozone, Groussbritannien an der Schwäiz.

Dësen Emprunt soll och op der Lëtzebuerger Bourse kotéiert ginn.

Schreiwes vum Finanzministère

L'État luxembourgeois a émis un emprunt de 2,5 milliards d'euros à taux négatif pour faire face au COVID-19 (22.04.2020)

Communiqué par: ministère des Finances

Le Grand-Duché du Luxembourg vient de placer avec succès une émission obligataire en vue de financer la lutte contre la pandémie du COVID-19 et aider l'économie nationale à surmonter cette crise sans précédent.

L'emprunt de 2,5 milliards d'euros se compose de deux tranches, ce qui constitue une première pour le Luxembourg. Le taux pondéré moyen des deux tranches se situe à -0,035%, ce qui signifie que l'opération s'est soldée avec un surplus au profit de la Trésorerie de l'État. Le Luxembourg continue ainsi de bénéficier d'excellentes conditions financières grâce à sa notation «AAA» auprès des principales agences.

La première tranche, d'un volume d'1,5 milliard d'euros a une maturité de 5 ans et la deuxième, d'un volume d'1 milliard d'euros, une maturité de 10 ans.

Le livre de souscription a été ouvert le 21 avril au matin. Les marchés ont réagi positivement, avec une demande largement excédentaire à l'offre (oversubscription) dès l'annonce de l'émission aux marchés. Partant, l'opération a pu être rapidement clôturée. Faisant preuve de solidarité nationale en temps de crise, les investisseurs institutionnels luxembourgeois, dont notamment le secteur local de l'assurance, représentent pratiquement un quart des souscriptions à l'emprunt obligataire. Les autres parts ont été souscrites principalement par des investisseurs de renom de la zone euro, du Royaume-Uni et de la Suisse.

Cette émission s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie COVID-19. BCEE, BIL, BGL BNP Paribas, Société Générale et Deutsche Bank ont contribué à l'opération en tant que chefs de file (joint lead managers). L'emprunt sera coté à la Bourse de Luxembourg.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Le succès de cet emprunt permettra à l'État de renforcer son coussin de liquidité, tout en garantissant la mise en œuvre des mesures du programme de stabilisation de l'économie, pour faire face à la crise du COVID-19. Tant la demande largement excédentaire que le taux d'intérêt négatif témoignent de la confiance des investisseurs par rapport au Luxembourg, un des rares pays bénéficiant d'un «AAA», et par rapport à sa capacité de surmonter la crise actuelle de manière durable.»