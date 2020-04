De Regierungsrot huet e Freideg RTL-Informatiounen no e Fuerschungsprojet guttgeheescht, wou eng breet Testkapazitéit fir de Covid-19 soll geschaaft ginn.

Jidderee soll sech do kënnen teste loossen. Et sollen deemno Test-Statiounen am ganze Land entstoen.

Ufänke kéint ee beispillsweis geziilt bei de Schüler, wann d'Schoulen nees op sinn. Esou kréich een e bessert Bild vun der Verbreedung vum Virus an der Populatioun, an domadder och wichteg Informatioune fir den Deconfinement.

Ze betoune, dass den Test fräiwëlleg wäert sinn.

Op där Base de Données kéinten dann och Fuerschungsprojete gemaach ginn, fir de Virus a seng Verbreedung besser ze verstoen.