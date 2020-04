Vertrauensbroch duerch den Educatiounsminister, sou ass e Communiqué vun der Proffegewerkschaft Féduse vun der CGFP iwwerschriwwen.

De Syndikat fillt sech elle virun de Kapp gestouss, well een no enger Woch "Funkstille", wéi et heescht, e Freideg aus dem Ministère d'Nouvelle krut, datt d'Schouljoer am Secondaire bis de 17. Juli verlängert soll ginn. Dës Moossnam géif net nëmme méi Problemer schafe wéi se der léist, ma et wier ee bis elo guer net heiriwwer informéiert ginn, iergert sech d'Féduse, déi sech net genuch an d'Decisioune agebonne fillt. D'Gewerkschaft freet dowéinst dréngend e klärend Gespréich mam Claude Meisch. Als national representativ Gewerkschaft misst ee seriö an d'Relance vun der Schoul agebonne ginn. Mat der Decisioun vun e Freideg géif den Efforte vun den Enseignanten an den Elteren am Home Schooling iwwerhaapt keng Rechnung gedroe ginn.

Och d'Féduse freet sech, firwat bei de Primaner déi physesch Präsens net just op d'Prüfungen limitéiert gëtt.