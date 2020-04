E Samschdeg de Mëtteg géint hallwer 3 koum eng Persoun op engem Motorrad zu Bieles un d'Falen, se gouf blesséiert.

D'Police, d'Ambulanz an d'Pompjeeë waren op op der Plaz.

Da goufen et och dräi Bränn uechter d'Land. Zu Bäreldeng am Becheler hat eng Heck Feier gefaangen an zu Méchela koum et zu engem Kamäibrand. Kuerz no eng e Samschdeg de Mëtteg hat eng Gasfläsch um Cents gebrannt; bei dësen 3 Virfäll koum kee Mënsch zu Schued.