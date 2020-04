D'Familljeministesch huet op der Pressekonferenz awer betount, datt de Confinement net opgehuewen ass, mä just d'Reegelen adaptéiert goufen.

7 Woche liewe mir elo schonn all nom Motto „Bleift doheem“, ma fir déi eeler Leit wier et awer ganz schwéier, hir Léifsten net kënnen ze gesinn. Et soll dann elo méiglech sinn, d’Familljememberen nees an Alters- a Fleegeheemer besichen ze goen. Dat natierlech ënnert de strengsten Hygiène-Moossnamen. All Gestionnaire muss fir säin eegent Haus kucken, wéi d’Visitte kënne méiglech gemaach ginn.

D’Mesurë gesi vir, dass sech d’Famill muss umellen, spontan Visitte sinn also net méiglech. D’Zuel vun de Leit, déi an d’Haus eran dierfen, gëtt och limitéiert an de Raum muss no all Visitt gebotzt an desinfizéiert ginn, an deem ee sech trëfft. Kanner ënner 16 Joer dierfe leider net an d’Alters- a Fleegeheemer eran, ma dobaussen ass et awer och fir Kanner vun 12 Joer un erlaabt, fir a Begleedung vun engem Erwuessenen d’Bewunner aus engem Altersheem ze treffen. De Mask ass bei all Visitt obligatoresch. D’Ministesch huet dann nach emol betount, dass de Sécherheetsofstand muss agehalen ginn. Wéi dës aussergewéinlech Mesurë funktionéieren, géing sech dann un der Disziplin vun de Leit weisen.