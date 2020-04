Zënter dem 16. Mäerz si keng Schüler méi an de Schoulgebaier gewiescht. Vun e Méindeg u sëtzen déi éischt rëm an de Schoulbänken.

Den Ufank maachen d’Ofschlossklassen. 40 ëffentlech Lycéeën an e puer privater bereede sech dorobber vir. Mä wat heescht et fir eng Schoul, fir dës Rentrée ze organiséieren?

Et goufen national Consignë fir d’Schoulen ausgeschafft, wéi dës ëmgesat ginn, muss all Schoul fir säi Gebai kucken.

Beispill vum Lycée Josy Barthel

Am Lycée Josy Barthel zu Mamer krute mir e klengen Abléck. Hei lafen d’Virbereedungen, fir Infrastruktur wéi och Personal méiglechst gutt op de Schoulufank nom Confinement virzebereeden.

Jiddereen, deen an d’Gebai erakënnt, muss eng Mask undoen. E Méinden de Moie kréien d’Schüler hire Mond- a Nuesschutz verdeelt. D’Circulatioun am Gebai wäert am "sense unique" verlafen. Een Trapenhaus ass fir erop-, en anert fir erofzegoen. D’Schüler sollen am Schoulgebai hir Distanzen anhalen an dofir ginn och d’Pausen aneschtes organiséiert.

Zwou Méiglechkeete si virgesinn, entweder zäitversate Pausen oder am Klassesall, wou gutt gelëft gëtt. D’Schoul huet dofir och d’Fënsteren opgespaart, sou dass dës net just kënnen op Kipp gestallt, mä verschidden Elementer komplett kënnen opgemaach ginn. D’Gedrénks- an Iessautomaten am Gebai sinn ausgeschalt an ofgespaart.

Et kann een näischt ze iessen an ze drénke sur place kafen. D’Schüler sollen drun denken, selwer eppes matzebréngen. Déi, déi wëllen, kënne sech een Dag am viraus bei Restopolis eng Frupstut bestellen, déi dann tëscht 9.30 an 11.30 Auer an d’Schoul geliwwert gëtt.

Beispill vum Lycée Guillaume Kroll

Am Escher Lycée Guillaume Kroll sinn d’Mataarbechter zanter e puer Deeg mat de Preparatiounen am Gaangen. D’Säll nei ariichten, d’Stonnepläng adaptéieren an de Flu vun de Schüler am A behalen. Am Gebai zu Esch sinn am Ganzen 1.800 Jonker. E Méindeg fänke ronn 200 Schüler nees un.