E Méindeg hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert de Point zur aktueller Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg gemaach.

Mir hunn zesummen a Saache Coronavirus dat Schlëmmst evitéiert kritt, ouni dass et zur Saturatioun an de Spideeler koum, dat sot am spéide Méindeg de Premier Xavier Bettel. Mir hunn den Ament eng Situatioun déi am Grëff ass, esou de Premier weider. Elo ka vun nächstem Méinden un eng nei Phas lancéiert ginn. Et gëtt awer net alles normal.

De Besuch doheem gëtt vun nächster Woch un op 6 Leit erweidert. Persounen aus dem eegene Stot zielen net zu deene 6 Leit dobäi. Dobausse si Reunioune vu bis zu 20 Persounen dann erlaabt, wann d'Zwee-Meter-Distanz am ëffentleche Raum agehale gëtt, also net am Gaart bei engem doheem.

Ofgesi vun Ekippen-a Kontakt-Sportaarten ginn aner sportlech Aktivitéiten nees op. Virop déi, déi dobausse sinn, wéi zum Beispill Reiden, Tennis oder Golf. Dusche bleiwen awer gespaart. Eng Lëscht mat alle Sportaarten an ënnert wéi enge Konditiounen se erlaabt sinn, soll an de nächsten Deeg publizéiert ginn.

D'Commercë ginn da vum 11. Mee mat verschidden Ausnamen op. Kinoen, Fitnesszenteren, Danzschoulen oder och Spillplaze gehéieren net dozou a bleiwe bis op Weideres zou. Et soll eng genee Lëscht nogereecht ginn. Et ginn och nei Standarden, déi anzehalen sinn. Och do kommen d'Detailer no. Coiffeuren, Estheticiennen an esou weider kënne vun nächster Woch un op Rendez-vous nees schaffen. De Restauratiounssecteur geet fréistens den éischte Juni nees op.

Bei de Caféë si weider Analysen néideg. Bei den Discoen, esou de Premier, ass et nach ze fréi, fir eppes ze soen.

D'Kultur soll och erëm opgeholl ginn. Bibliothéiken oder Muséeë sollen nees opgoen. Mä och iwwer nei Méiglechkeeten, wéi den Autokino gëtt nogeduecht, fir d'Kultur nees ze fërderen.

Disziplin bleift een Deel vum Alldag, well mir musse weider mat deem Virus liewen. Jiddereen ass Deel vun der Léisung. Eegeverantwortung a Solidaritéit bleiwe weider ugesot.

Interessant war och d'Nouvelle, dass all Persoun iwwer 16 Joer an den nächsten zwou Woche 50 Maske kritt. Detailer gëtt de Premier en Donneschden an der Chamber.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet dann awer nach emol erënnert, datt mir de Risiko nach net lass sinn. Sozial Kontakter wieren nach ëmmer de gréisste Risikofacteur fir d'Verbreedung vum Virus. Mat dëser Erkenntnis kéint een awer en neien Alldag schafen, fir mam Virus ze liewen.

Martine Hansen begréisst Lockerungen

Ier de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert d'Press iwwert de weideren Deconfinement informéiert hunn, war et fir d'éischt de Chamerbüro, deen an d'Bild gesat gouf. D'CSV huet sech frou doriwwer gewisen, datt d'Wirtschaft nees un d'Rulle kéim an datt d'Handbrems gelabbert gëtt. Ma et misst ee bedenken, datt d'Entreprisen a Commercen nach ëmmer un den Aboussen ze knabberen hunn, och wa se nees opginn.

Fir eis ass et wichteg, datt bei engem Deel vun de Saachen Datumer kloer sinn. Wa mir d'Konditiounen, wa mir déi och nach erkläert kréien, kréie mir Planungssécherheet. Wéini d'Restauratioun opmécht, wësse mir net. Och net ënnert wéi enge Konditiounen. Si brauchen och Planungssécherheet. Wat fir eis wichteg ass, ass den Hëllefpackage fir d'Betriber, dee muss secteur-spezifesch sinn, dee muss Public gemaach ginn. Nëmmen, well Betriber opmaachen, si se nach net gerett, sou d'Martine Hansen, Fraktiounscheffin vun der CSV.