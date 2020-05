Um Programm steet nämlech den Debat iwwert den nationale Stabilitéits- a Wuesstems-Programm wéi och iwwert den nationale Reform-Programm.

Ee speziellen Exercice virum Hannergrond vun der Corona-Kris. Een zolitten Abroch vum wirtschaftleche Wuesstem ass net ze evitéieren.

RTL NEWS: Pierre Gramegna am Interview - Lëtzebuerg ass gutt opgestallt, Optimismus trotz Rezessioun

D'Fourchette läit tëscht Minus 6 a Minus 12% vum PIB, bei engem Chômagetaux, deen däitlech iwwer 7% vun der aktiver Populatioun wäert klammen, huet de Finanzminister Pierre Gramegna a senger Deklaratioun skizzéiert.

Fir d'nächst Joer rechent et dann nees bis zu 7% Plus beim PIB, sollt d'Wirtschaft nees unzéien. Alles an allem hätt een dann iwwert 2 Joer gesinn stagnéiert.

D'Regierung chiffréiert de Mesurëpak, fir der Kris entgéintzewierken op elo schonns iwwer 10,4 Milliarden.

Eleng wat d'Santé ugeet, hätt ee schonns 194 Milliounen € méi ausginn, wéi u sech budgetär virgesinn, beispillsweis fir medezinescht Material. Fir déi ganz Period, wou de Congé pour raisons familiales leeft, si ronn 226 Milliounen ageplangt.