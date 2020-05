De LuxairGroup schléisst d'Joer 2019 ënnert dem Stréch awer mat engem Plus vun iwwer 8 Milliounen Euro of.

Dohannert verstoppt sech allerdéngs eng wirtschaftlech schwiereg Realitéit. International Handelskonflikter, Onsécherheete ronderëm de Brexit an eng international Wirtschaft, déi ugefaangen huet, méi lues ze dréinen, hunn der Direktioun vu Luxair d'Liewen zejoert net einfach gemaach. Deemno e positiven an awer duerchwuessene Bilan, deen en Dënschdeg presentéiert gouf.

Luxair: Bilan 2019 / Reportage Maxime Gillen

2019 wier e Joer voller Erausfuerderunge gewiescht, heescht et am Communiqué vun der Luxair. Relativ héich Kerosin-Präisser, méi héich Kompensatioune fir Passagéier duerch nei EU-Regulatiounen an eng Hausse bei den CO2-Käschten hunn de Bilan vum Grupp gedréckt. Nodeems d'Passagéierzuele bei der Lëtzebuerger Airline 2017 an 18 stramm an d'Luucht gaange sinn, sinn se zejoert erëm eng éischte Kéier gefall. Ënnert dem Stréch stinn um Enn Minus 12 Milliounen Euro.

Dës Perte gouf awer opgefaange vun der exzellenter Performance vu Luxair-Tours, also dem Reesoperateur vum Grupp. Alles an allem goufen 11 Prozent méi Reese verkaaft, wéi nach am Joer virdrun, esou dass sech de Kaf vun deenen zwou zousätzleche Boeing 737 am leschte Joer gelount huet.

Och Luxair-Services kann 2019 gutt Resultater verbuchen. Um Findel goufen zejoert ronn 4,4 Millioune Passagéier ofgefäerdegt. Dat sinn 9 Prozent méi, wéi nach dat Joer virdrun.

Méi schwiereg war de Marché fir Luxair-Cargo. Hei krut een direkt ze spieren, dass déi international Wirtschaft méi lues gedréint huet. Um Enn war et hei e Réckgang vu 7 Prozent vun de Wueren, déi transportéiert goufen.

Fir 2020 gesäit d'Situatioun komplett anescht aus. Aktuell ass Luxair-Cargo deen eenzegen Deel vum Grupp, deen nach ka schaffen. Et hätt een awer wëlles Enn Juni d'Aktivitéite lues a lues erëm eropzefueren, esou d'Direktioun.

Zanter en Dënschdeg huet de LuxairGroup dann och een neie Generaldirekter. De Gilles Feith gouf vum Verwaltungsrot genannt.

PDF: Schreiwes LuxairGroup (FR)

PDF: Schreiwes LuxairGroup (EN)