Den héije Staatsbeamte vu bis ewell ersetzt den Adrien Ney, deen no 15 Joer un der Spëtzt vun der Luxair am Juni an d'Pensioun geet.

Ouni Iwwerraschung ass de Gilles Feith en Dënschdeg am Verwaltungsrot als neie Generaldirekter vum LuxairGroup genannt ginn. Schreiwes LuxairGroup LuxairGroup nomme Gilles Feith Président du Comité de Direction et Directeur Général Suite à la décision de M. Adrien Ney de prendre sa retraite au 1er juin 2020, le Conseil d'Administration de

LuxairGroup a annoncé aujourd’hui à l’unanimité la nomination de M. Gilles Feith comme nouveau Président

du Comité de Direction et Directeur Général. Gilles Feith a assuré au cours de son parcours professionnel plusieurs postes à haute responsabilité dans

différents secteurs. Directeur du Centre des technologies et de l’information de l’Etat depuis 2014, il a été

ensuite nommé Premier Conseiller du Gouvernement au Ministère des Affaires étrangères et européennes

à la Direction de la Défense en 2019. Gilles Feith est licencié en Sciences commerciales et financières avec une large expérience en Informatique

et Management. Né le 1er juin 1976 et de nationalité luxembourgeoise, il a été élu CIO de l’année 2017.

Gilles Feith prendra ses fonctions au 1er juin 2020. Le Président du Conseil d’Administration tient à remercier Adrien Ney pour ses 15 années passées à la

Direction de LuxairGroup.